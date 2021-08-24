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'Sigorta destek primleri' görüşüldü

'Sigorta destek primleri' görüşüldü

Başbakan Ersan Saner, Ekonomik Örgütler ile  Ekonomi Kurul toplantısında bir araya geldi.

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Başbakan Ersan Saner, Ekonomik Örgütler ile  Ekonomi Kurul toplantısında bir araya geldi.

Başbakanlık’ta yer alacak toplantı saat 16:00’da başladı, 17.45 sıralarında sona erdi.   Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nden üst düzey yetkililerin katıldığı toplantıda, Covid -19 ile mücadele devam ederken sektörlerin sıkıntılarının nasıl aşılacağı ve Devlet’in sigorta primlerine yapacağı destek ele alındı. Başbakan Saner, geçtiğimiz Perşembe günü,  ekonomik örgütleri bugün yapılacak Ekonomi Kurulu toplantısına çağırmıştı.

Tarafların toplantıda ekonomiyle ilgili pozisyonlarını anlattığı ve konuşulanları kendi içlerinde değerlendirecekleri ifade edildi. Başbakan Saner toplantının ardından bir açıklama yapmadı  

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