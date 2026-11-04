Polisten Kesik Hat Operasyonu: 2 tutuklu

Girne ve Lefkoşa’da gerçekleştirilen “Kesik Hat Operasyonu" kapsamında, H.T.H.A’nın (E-34) üzerinde ve kaldığı evde yapılan aramalarda 3,5 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan 5 hassas terazi emare alındı.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen V.B (K-47) tutuklandı.