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Polisten Kesik Hat Operasyonu: 2 tutuklu

Polisten Kesik Hat Operasyonu: 2 tutuklu

Girne ve Lefkoşa’da gerçekleştirilen “Kesik Hat Operasyonu" kapsamında 2 kişi tutuklandı.

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Girne ve Lefkoşa’da gerçekleştirilen “Kesik Hat  Operasyonu" kapsamında, H.T.H.A’nın (E-34) üzerinde ve kaldığı evde yapılan aramalarda 3,5 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan 5 hassas terazi emare alındı.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen V.B (K-47) tutuklandı.

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