"Ek bütünleme sınavları 11 - 15 Eylül'de"

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, orta eğitime yönelik ek bütünleme sınavlarının 11 – 15 Eylül tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

BRT’de katıldığı programda konuşan Çavuşoğlu, ek sınav hakkı ile geçme notunun indirilmesinin de talep edildiğini ancak öğrencilerin motivasyonuna olumsuz etki yaratacağından ötürü geçme notunun indirilmesi taraftarı olmadıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, ek bütünleme sınavlarının 11-15 Eylül’de yapılacağını belirterek, ders yılının ise ilkokullarda 18 Eylül, ortaöğretimde ise 19 Eylül’de başlayacağını açıkladı.