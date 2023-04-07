Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama: “Yanlış anlaşıldı”

Bakanlar Kurulu’nun tepki çeken “Kastamonu’da düzenlenecek Türkiye Yıldız Voleybol Yarı Final Birinciliği ile Voleybol Genç Yarı Final Birinciliği’ne katılım için ödenek çıkarması” kararına ilişkin açıklama yapan Eğitim Bakanlığı “bir yanlış anlaşılma” yaşandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eğitim Bakanlığı’nın, ödenek çıkarılması için, müsabakalara katılacak tüm branşları kapsayacak şekilde önerge hazırladığı, Voleybol Yıldız Yarı Final Birinciliği ile Voleybol Genç Yarı Final Birinciliği müsabakalarına okul takımı gönderilmeyeceği ifade edildi.

Açıklamada, “Bizler için bu yılın şampiyonları, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nin Şampiyon Melekler Takımı’dır” denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlar Kurulu’nun Türkiye'de gerçekleştirilecek okullararası yarı final ve final müsabakalarına ülkemizden katılacak olan kafilelerin giderlerinin karşılanması ile ilgili aldığı kararın kamuoyunda bazı yanlış anlaşılmalara neden olması nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığı olarak açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Bu kapsamda, Bakanlığımızın 439/2023 numaralı önergesi, tüm branşları kapsayacak şekilde hazırlanması gerektiği için Bakanlar Kurulu’nun gündeminde sunulmuş ve Bakanlar Kurulu bu çerçevede karar üretmiştir.

Bilinmesini isteriz ki, Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Şubat günü yaşanan felaketin yarattığı acıyı en derin şekilde yaşayan kurumların başında gelmektedir.

Adıyaman’da hayatını kaybeden öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin acısını ve eksikliğini halen hissediyor, hatıraları önünde saygı ile eğildiğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz.

Yaşadığımız bu süreç doğrultusunda da, 3 Nisan 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’na gönderilen yazımızda, Türkiye’de gerçekleştirilecek olan Voleybol Yıldız Yarı Final Birinciliği ile Voleybol Genç Yarı Final Birinciliği müsabakalarına okul takımı göndermeyeceğimizi bildirmiş bulunmaktayız.

Bizler için bu yılın şampiyonları, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nin “Şampiyon Melekler Takımı”dır.

Okullarımızda, sınıflarımızda, okul sporları müsabakalarında ve bulunduğumuz her ortamda öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin ismini yaşatmaya devam edecek, okullarımızın elde edeceği başarıları onlara ithaf edeceğiz.”

Ne olmuştu?

Türkiye’deki depremde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinin ardından, Kastamonu’da düzenlenecek Türkiye Yıldız Voleybol Yarı Final Birinciliği’ne başka takım gönderme isteği ve Bakanlar Kurulu’nun buna harcırah çıkarması büyük tepki ile karşılanmıştı.

Eğitim Bakanlığı’nın, Bakanlar Kurulu’na ödenek çıkarılması talebi sonrası özellikle İsias Otel’de hayatını kaybeden kafilenin aileleri YENİDÜZEN’e konuşmuş, “Bizim bu yılki şampiyonlarımız belli… Böyle bir kararı nasıl alırsınız? diye sormuştu.

Dernek: Alınan karar kabul edilemez

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ise yakınlarını kaybedeli daha 2 ay bile olmamışken, alınan kararın hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu belirtti.

Açıklama şöyle:

KAMUOYU’NUN DİKKATİNE

Değerli Halkımız, Malumunuz üzere 6 Şubat 2023 tarihinde bizleri tarifsiz acılara düşüren bir deprem sonucunda 35 canımızı; çocuklarımızı, öğretmen ve veli arkadaşlarımızı kaybettik. Derneğimizin kurucu üyelerinin hayatları bir daha eskisi gibi olamayacak. Canlarımız, KKTC Yıldızlar Kız ve Erkek okullar arası voleybol Şampiyonu olarak bulundukları Adıyaman’da, açgözlü bir cehalete kurban oldular. Depremin üzerinden henüz 2 ay gibi kısa bir süre geçmesine ve toplumumuz her an bu acıyı hissetmesine rağmen; bugün kamuoyu önünde paylaşılan ve bakanlıkça alınan kararlar bizleri derinden üzmüştür. Bu bilgiler ışığında KKTC Bakanlar Kurulu, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okullar ve KKTC Voleybol Federasyonu’nun dahil olduğu ve deprem sonucu yapılamayan ve hepsinden önemlisi canlarımızı uğruna yitirdiğimiz Türkiye Okullar arası Voleybol yarı final turnuvasının yeniden organize edileceğini öğrenmiş bulunmaktayız. Yine adı geçen turnuvaya okullarımızın da katılımı için Türkiye tarafından bir davet yapıldığı ve bu davetin KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullar ile paylaşıldığını esefle öğrenmiş bulunmaktayız. Bu da yetmezmiş gibi 5 Nisan 2023 tarihli Bakanlar Kurulu kararlarının yayınlandığı Resmi Gazetede katılım gösterecek okullar için ödenek kalemleri de ayrıldığı anlaşılmaktadır. Bu noktada gerek ülkemiz okul ve kurumları gerekse Türkiye’deki okul ve kurumlardan yapılan bu davetlere, hassasiyet göstererek ‘HAYIR’ diyen tüm kesimlere sonsuz teşekkür ederiz . Derneğimiz yaşanan travma ve çekilen acılara rağmen hiçbir kulvarda çocuklarımızın ve gençlerimizin spor turnuvalarının iptal edilmesini arzu etmemekte, tam aksine şampiyon meleklerimizin adını yaşatma adına davetlere katılım göstermekte, destek vermektedir. Çocuklarımızı toprağa defnedeli daha 2 ay bile olmamışken; sebepleri biz kayıp yakınları tarafından hiçbir şekilde kabul edilemez olan bu karar/lar hakkında resmi makamlardan açıklama beklediğimizi, kamuoyu ile paylaşırız. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki KKTC Yıldız voleybol şampiyonu olan ve hatıraları önünde tüm toplumun saygı ile eğildiği çocuklarımız, öğretmelerimiz ve veli arkadaşlarımız toprağın altındadır.

Saygılarımızla, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği

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