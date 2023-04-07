Aileler’den Eğitim Bakanlığı’na: “Bu yılki şampiyonlar belli, çok kırgınız”

Ayşe GÜLER

Türkiye’deki deprem felaketinde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinin yerine Kastamonu’da düzenlenecek Türkiye Yıldız Voleybol Yarı Final Birinciliği’ne Milli Eğitim Bakanlığı’nın başka takım gönderme isteği ve Bakanlar Kurulu’nun buna harcırah çıkarması büyük tepki ile karşılandı.

Eğitim Bakanlığı’nın, Bakanlar Kurulu’na ödenek çıkarılması talebi sonrası özellikle İsias Otel’de hayatını kaybeden kafilenin aileleri YENİDÜZEN’e konuştu, “Bizim bu yılki şampiyonlarımız belli… Böyle bir kararı nasıl alırsınız? diye sordu.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, “Bu senenin şampiyonları belli… Çok kırgınız…” şeklinde konuşarak, “Bizler çocuklar hiç voleybol oynamasın, turnuvalara gitmesin demiyoruz. Biz, çocukları teşvik edeceğiz. Dernek olarak bunlar için burslar vereceğiz. Ama bu sene, bu olmamalıydı” değerlendirmesinde bulundu.

Murat Aktuğralı ise Eğitim Bakanlığın turnuvaya katılmaya yönelik teklifi en başından reddetmesi gerektiğini ifade etti, Bu konuda en başından hassasiyet gösterilerek, bakanlığın nazikçe reddetmesi gerekiyordu. Derneğe ulaşıp, turnuvaya katılmayacaklarını söyleyenler var” dedi.

Öte yandan Yaşar Kemal Gençalioğlu ise “Kararı sabah okuduğumda, içim çok acı…” dedi, “Benim çocuğum, bu ailelerin çocukları Adıyaman’a gitti, felaketi yaşadı. Bunun üzerinden iki ay geçmeden, böyle bir düşünceyi nasıl dile getirebilirsiniz?” diye sordu.

Alınan karara, Ana Muhalefet Partisi lideri Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman da tepki gösterdi, “Türkiye'deki Voleybol yarı-final birinciliği organizasyonuna başka takım/takımlarla katılma girişiminden hemen vazgeçin” ifadelerini kullandı.

AİLELER NE DEDİ?

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya:

“Bu soruyu okullarımıza nasıl sorarsınız?"

“Çocuklarımızın gittiği turnuvanın tekrar yapılacağı bilgisini öğrendik. Türkiye bunu duyurdu, bizim Eğitim Bakanlığımız da bunu duyurdu. Okullara turnuvaya gidip gitmeyecekleri soruluyormuş. Bakanlık turnuvaya gidilmeyeceğini söylemiş ama okullara soruyorlar. Buna anlam veremedik, çok kırgınız. Bu senenin şampiyonları belli… Bizler çocuklar hiç voleybol oynamasın, turnuvalara gitmesin demiyoruz. Biz, çocukları teşvik edeceğiz. Dernek olarak bunlar için burslar vereceğiz. Ama bu sene, bu olmamalıydı. Bizim bu yılki şampiyonlarımız belli… Türkiye bunu belki bunu düşünemedi. Bu soruyu okullarımıza nasıl sorarsınız? Bakanlık, bizim şampiyonumuz belli diyerek, bu konuya noktayı koymalıydı. Bununla ilgili umarım bir açıklama gelir. Resmi Gazete’de yayınlandığında gördük.”

Murat Aktuğralı:

“Bakanlık bu teklifi reddetmeliydi”

“KKTC Şampiyonu çocuklarımız artık yok. İkinci gelen takımlara yazı gitmiş, turnuvaya katılıp, katılmayacakları soruluyormuş. Bu konuda en başından hassasiyet gösterilerek, bakanlığın nazikçe reddetmesi gerekiyordu. Derneğe ulaşıp, turnuvaya katılmayacaklarını söyleyenler var.”

Yaşar Kemal Gençalioğlu:

“Kararı sabah okuduğumda, içim çok acı…”

“Böyle bir düşünce bile bize çok acı verdi. Kararı sabah okuduğumda, içim çok acı… Benim çocuğum, bu ailelerin çocukları Adıyaman’a gitti, felaketi yaşadı. Bunun üzerinden iki ay geçmeden, böyle bir düşünceyi nasıl dile getirebilirsiniz? Şoka girdim… Ateş düştüğü yere yaktı. Bu muydu? Bakanlığın bu kararın önüne geçmesi gerekiyordu. Ailelerin çok acı çektiğini söylemeli, halkın duyarlı ve hassas olduğunu söylemeliydi. Bu karar nasıl bir mantıkla açıklandı? Hangi aile çocuğunu turnuvaya yollayacak? Biz, artık normal şekilde uyanmıyoruz. Bir de sabah uyandığımızda böyle şeyleri okuduğumuzda içimiz daha da çok acıyor. Bu karar Resmi Gazete’de yayınlandı. Kararı okuduğumuzda aklımızdan geçen soru “Bu kadar mıydı?” oldu. Çok yazık…”