Bakanlık ‘gidilmeyecek’ yazısı gönderdi, Resmi Gazete’de tam tersi yayımlandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın, Kastamonu’da düzenlenecek Türkiye Yıldız Voleybol Yarı Final Birinciliği ile Voleybol Genç Yarı Final Birinciliği’ne katılım olmayacağına yönelik TC Gençlik ve Spor Bakanlığı’na resmi bildirim yapmasına rağmen, 5 Nisan tarihli Resmi Gazete’de tam tersi karar yayımlandığı ortaya çıktı.

Resmi yazıda; Eğitim Bakanlığı’nın Niğde’de 25-28 Nisan tarihlerindeki Futbol Genç Yarı Final Birinciliği, Düzce’de 6-12 Mayıs tarihlerinde Hentbol Genç Yarı Final Birinciliği ve Giresun’da 7-13 Mayıs tarihlerindeki Basketbol Yıldız Yarı Final Birinciliği’ne katılım olacağının bildirildiği görüldü.

Erhürman: Gemi her zamanki gibi eğri, hiç olmazsa sefer doğru olsun!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da yaşananları eleştirdi, 3 Nisan’da voleybolda organizasyona katılmama kararı bildirilmesine rağmen, 5 Nisan tarihli Resmi Gazete'de bu konuda, katılma yönünde karar olduğuna işaret etti.

Erhürman, “Eğri gemi doğru sefer denilir ya! Gemi her zamanki gibi eğri ama hiç olmazsa sefer doğru olsun!” değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle: Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. 3 Nisan'da voleybolda organizasyona katılmama kararı bildirilmiş. Ancak 5 Nisan tarihli Resmi Gazete'de bu konuda, katılma yönünde karar var.

Neyse! Eğri gemi doğru sefer denilir ya! Gemi her zamanki gibi eğri ama hiç olmazsa sefer doğru olsun!

Ne yaşanmıştı?

Türkiye’deki depremde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinin ardından, Kastamonu’da düzenlenecek Türkiye Yıldız Voleybol Yarı Final Birinciliği’ne başka takım gönderme isteği ve Bakanlar Kurulu’nun buna harcırah çıkarması büyük tepki ile karşılanmıştı.

Eğitim Bakanlığı’nın, Bakanlar Kurulu’na ödenek çıkarılması talebi sonrası özellikle İsias Otel’de hayatını kaybeden kafilenin aileleri YENİDÜZEN’e konuşmuş, “Bizim bu yılki şampiyonlarımız belli… Böyle bir kararı nasıl alırsınız? diye sormuştu.