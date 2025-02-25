EDON: “Yeniden yakınlaşma inisiyatifleri Kıbrıs için tehlikeli değildir”

EDON Gençlik Örgütü, yeniden yakınlaşma inisiyatiflerinin Kıbrıs için tehlikeli olmadığını açıkladı.

Haravgi gazetesinin haberine göre, iki toplumlu programların organize edilmesiyle ilgili tepkiler konusunda açıklama yapan EDON, memleketin sınırlarının, halkı ve ülkeyi zorla bölen dikenli tellerde bitmediğini ve Mağusa’ya, Girne’ye ve Güzelyurt’a kadar uzandığını kaydederek, yeni kuşağın da bunu öğrenip hatırlaması gerektiğini belirtti.

Habere göre EDON, Kıbrıs ve halkı için esas tehlikeli olanın kapıyı çalmakta olan yıkıcı bölünme olduğunu ve ne aşırı uç ELAM’ın, ne Kıbrıslı Türk “lider” Ersin Tatar’ın, ne de milliyetçi Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların kendilerini şaşırttığını ifade etti.

EDON ayrıca, eğitim sisteminin yeni kuşakları ortak gelecek inşa etme bilinciyle çalışmak ve bunun üzerinde düşünmek için cesaretlendirmesi gerektiğini kaydetti.