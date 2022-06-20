‘E-devlet’ protokolü  görüşmeleri yarım kaldı

Muhalefetin karşı çıktığı, E-devlet protokolüne ilişkin görüşmeler yarıda kaldı. HP Milletvekili Jale Refik Rogers’in e-devlet protokolüne ilişkin kürsüde yaptığı konuşma sürerken, Meclis çalışanlarının ek mesaiye kalmama eylemi nedeniyle oturum kapatıldı.

MUHALEFET KARŞI…

Tasarıya Kıbrıs’ın kuzeyine dair tüm Kurumsal ve kişisel verilerin Türk-Sat’a devredileceği endişesi ile muhalefetin onay vermiyor.

YETKİLER DEVREDİLECEK…

Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Ongun Talat, Devletin kendi egemenlik sahasındaki yetkileri tek tek Türkiye’ye devretmeye başlandığına dikkat çekti, bilişim şirketleri ile Türkiye üzerinden yapılan çeşitli işbirliklerinde ‘şahsi güvenlik bilgilerinin korunamayacağını’ ifade etti.

Ayşe GÜLER

Muhalefetin karşı çıktığı, E-devlet protokolüne ilişkin görüşmeler yarıda kaldı.

HP Milletvekili Jale Refik Rogers’in e-devlet protokolüne ilişkin kürsüde yaptığı konuşma sürerken, Meclis çalışanlarının ek mesaiye kalmama eylemi nedeniyle oturum kapatıldı.

Böylelikle, Hukuk Siyasi İşler Dış İlişkiler Komitesi’nde bir süredir görüşülen, Türkiye ve KKTC arasında “E-Devlet Projesi”yle ilgili hazırlanan yasa tasarısının görüşülmesi tamamlanmadı, bugüne ertelendi.

Tasarıya Kıbrıs’ın kuzeyine dair tüm Kurumsal ve kişisel verilerin Türk-Sat’a devredileceği endişesi ile muhalefetin onay vermiyor.

Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Ongun Talat, Devletin kendi egemenlik sahasındaki yetkileri tek tek Türkiye’ye devretmeye başlandığına dikkat çekti, bilişim şirketleri ile Türkiye üzerinden yapılan çeşitli işbirliklerinde ‘şahsi güvenlik bilgilerinin korunamayacağını’ ifade etti.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner ise protokol ile birlikte Veri Merkezi’nin özel bir şirkete devredileceğini belirten Şahiner, bu adımla kişisel verilerin riske atıldığını vurguladı.

Öte yandan CTP Milletvekili Ürün Solyalı da Anayasa’nın uzun süredir ayaklar altında olduğunu vurguladı.

UBP’li komite üyelerinin de çalışmadan tatmin olmadığını ifade eden Solyalı, vekillere “Bunun görev olduğu bilinciyle komitede oylandı. Bugün elinizi vicdanınıza koyun” çağrısında bulundu.

HP Milletvekili Ayşegül Baybars da “Yetki aşımı var. Ortada yasal kurum, yasal düzenleme yokken bunun geçmesi mümkün değil” dedi.

KKTC ile TC Arasında E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İş birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı görüşmesi tamamlanmadı.

Şahiner: Milletvekili olarak ulaşamadığımız verilere, bir şirketin çalışanları ulaşacak

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, dijitalleşme kadar, sanal ortamda birikecek verilerin güvenliğinin de önemli olduğunu dile getirdi.

Protokol ile birlikte Veri Merkezi’nin özel bir şirkete devredileceğini belirten Şahiner, bu adımla kişisel verilerin riske atıldığını vurguladı.

Şahiner, protokolün ne anlam taşıyacağını komitede uzun uzun anlattıklarını ancak apar topar geçirildiğini belirtti.

“Milletvekili olarak ulaşamadığımız verilere, bir şirketin çalışanları tarafından ulaşılacak” diyen Şahiner, gündeme gelebilecek tehlikelere ilişkin detaylı bilgi verdi.

Solyalı: Olmayan kuruma yetki veremeyiz

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Anayasa’nın uzun süredir ayaklar altında olduğunu vurguladı.

UBP’li komite üyelerinin de çalışmadan tatmin olmadığını ifade eden Solyalı, vekillere “Bunun görev olduğu bilinciyle komitede oylandı. Bugün elinizi vicdanınıza koyun” çağrısında bulundu.

Solyalı, metnin siyasi ve hukuki çerçevesinin ‘sakat’ olduğunu dile getirdi.

Protokol metninde ‘stratejik ortaklık’ tanımının geçtiğini ifade eden Solyalı, “Eşit kaynak ve eşit güce sahip iki kaynak arasında yapılmalıdır” dedi.

Solyalı, “Ülkemizde telif hakları yokken, önemli yasalar yokken, bunu gözümüz kapalı kabul etmemiz kabul edilemez” şeklinde konuştu.

“Olmayan bir kuruluşa yetki vermeye anayasal yetkimiz yoktur” diyen Solyalı, rahatsızlık duyulan noktalarla ilgili düzenleme yapılması gerektiğini dile getirdi.

Talat: Devletin kendi egemenlik sahasındaki yetkileri tek tek Türkiye’ye devretmeye başlandı

CTP Milletvekili Ongun Talat, yasa çalışmasıyla ilgili günlerce içeriği öğrenebilmek için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Talat, tarihi bir oylama yapılacağına, bunun sorumluluğuyla hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Devletin kendi egemenlik sahasındaki yetkileri tek tek Türkiye’ye devretmeye başlandığını belirten CTP Milletvekili Ongun Talat, bilişim şirketleri ile Türkiye üzerinden yapılan çeşitli işbirliklerinde ‘şahsi güvenlik bilgilerinin korunamayacağını’ ifade etti, şöyle devam etti: Toplum olarak kurumlarımızın yetki ve sorumluluklarını Türkiye’ye devretmekle güvencede olamayız. E-Devlet, gelecekteki devlettir. Gelecekteki KKTC egemenliğini TÜRKSAT’a vermek istiyoruz, bu tarihi bir oylamadır. Bu nedenle dikkatli olmalıyız. TÜRKSAT bize bilgilerin nasıl güvence altına alacağı konusunda taahhütte bulunamayacak.

Baybars: Ortada yasal kurum, yasal düzenleme yok

HP Milletvekili Ayşegül Baybars, e-devlet verilerinin yönetme yetkisi ile özel şirkete verilecek olmasını eleştirdi, böyle bir şeyin hukuken mümkün olmadığını kaydetti.

Baybars, Türkiye’deki uygulamalarda e-devlet hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin yasa çıkartıldığını hatırlatarak, “Yetki aşımı var. Ortada yasal kurum, yasal düzenleme yokken bunun geçmesi mümkün değil” dedi.

Çalışanlar ek mesaiye kalmadı, Meclis kapatıldı

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