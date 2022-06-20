Çalışanlar ek mesaiye kalmadı, Meclis kapatıldı
Meclis Genel Kurulu, Meclis çalışanlarının ek mesaiye kalmama eylemi nedeniyle kapatıldı.
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Meclis Genel Kurulu, Meclis çalışanlarının ek mesaiye kalmama eylemi nedeniyle kapatıldı.
HP Milletvekili Jale Refik Rogers’in e-devlet protokolüne ilişkin kürsüde yaptığı konuşma sürerken, Meclis Başkanı Töre, çalışanların ek mesaiye kalmayacaklarını açıkladı, birleşimi kapattı.
Töre, birleşimin 21 Haziran’a ertelendiğini duyurdu.
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