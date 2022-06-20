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Çalışanlar ek mesaiye kalmadı, Meclis kapatıldı

Çalışanlar ek mesaiye kalmadı, Meclis kapatıldı

Meclis Genel Kurulu, Meclis çalışanlarının ek mesaiye kalmama eylemi nedeniyle kapatıldı.

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Meclis Genel Kurulu, Meclis çalışanlarının ek mesaiye kalmama eylemi nedeniyle kapatıldı.

HP Milletvekili Jale Refik Rogers’in e-devlet protokolüne ilişkin kürsüde yaptığı konuşma sürerken, Meclis Başkanı Töre, çalışanların ek mesaiye kalmayacaklarını açıkladı, birleşimi kapattı.

Töre, birleşimin 21 Haziran’a ertelendiğini duyurdu.

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