Dinçyürek: Genel Tarım Sigortası fon mu sigorta mı?/ Kelle: Hakan bey düğünlere giderken eleştirileri duydu

Ayşe GÜLER

Genel Tarım Sigortası Fonu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Meclis’te gündeme geldi.

Tasarıyla ilgili görüşmede; iki UBP Milletvekili Hakan Dinçyürek ile Hüseyin Çavuş Kelle arasındaki ilginç diyaloglar dikkat çekti.

UBP Milletvekili Hakan Dinçyürek, Genel Tarım Sigorta Fonu’nun isminden başlayarak, yıllardır eleştirdiğini hatırlattı, “Bu bir sigorta mı, fon mudur?” diye sordu.

Partiden bağımsız şekilde, kişisel görüşlerini paylaştığını dile getiren Dinçyürek, “Sigortacılıkta herhangi bir tazminatı karşılamanız için o ürüne, arabanıza bir sigorta yaptırır, sigorta kapsamını net belirler, primini yaptırırsınız” dedi.

Dinçyürek, “Binlerce dönüm tahıl ektim. Binlerce de büyükbaş hayvanım var. Sigortaya prim olabilecek ürettiğim ürün, TÜK’e teslim ettiğimde belli oranda prim kesiliyor” dedi.

Bu sırada UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş Kelle, yerinden söz aldı, Dinçyürek’e “Böylesi bir güzide kurumu eğer bu şekilde konuşacaksak biraz daha araştırma yapmak gerekir” uyarısında bulundu.

Dinçyürek, “Bir kişi kendi ürettiği ürünü, kendi hayvanına kullanırsa onun üzerinden prim ödüyor mu?” diyerek, sorusunu yineledi.

Dinçyürek’in ardından UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş Kelle, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun Türkiye veya devletten gelen kaynakla tazmin etmediğini savundu.

Kapsamının genişletilmesi gerektiğini yineleyen Kelle, “Örnek alınacak bir fon. Bütçenin kapsamının genişletilerek konuşulması gerekiyor. Olası bir kuraklıkta minimum 500 milyon TL’ye ihtiyaç var” dedi.

Kelle, “Herhalde Hakan bey, düğünlere giderken bu konuda eleştirileri duydu. Bize de bu eleştiriler yapılıyor. Ama kurumu daha iyiye götürebileceğimizi konuşmalıyız” şeklinde konuştu.

Tarım Bakanı Dursun Oğuz da Genel Tarım Sigortası Fonu’nun Maliye Bakanlığı’nda 105 milyon TL alacağı olduğunu açıkladı.

Tasarı oyçokluğuyla Meclis’ten geçti.

Muhalefetten de eleştiri

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun kapsamının yeterli olup, olmadığının masaya yatırılması gerektiğini ifade ederek, “Girdi maliyetleri üreticiler için ekonomik akla uygun değil. Eğer üreticileri üretimde tutmak istiyorsak bitkisel üretim yapanları, diğer üretim yapanları da kapsayacak şekilde olmalı” dedi.

HP Milletvekili Jale Refik Rogers, yerli üretimin devamlılığı için Genel Tarım Sigortası Fonu’nun önemine değindi, kapsamında genişletilme yapılarak, çağın koşullarına uydurulmasına gerektiğine değindi.

Öte yandan CTP Milletvekili Devrim Barçın da 2022 yılı bütçesini Meclis bitmesine yakın görüşülmesini eleştirdi.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, fon hesaplarında gösterilmeyen bazı noktalara değinerek, 35 milyon TL kaynak ve faiz gelirlerinden mahrum bırakıldığını dile getirdi.

Tarımda girdi maliyetlerinin enflasyonun ne olduğunu soran Şahali, bu konuda açıklama istedi.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner:

Genel Tarım Sigortası Fonu’nun kapsamı genişletilmeli

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun gelir kalemlerini madde madde açıklayarak, 98 milyon TL’lik bütçe gelir beklentisinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Fonun kapsamının yeterli olup, olmadığının masaya yatırılması gerektiğini ifade eden Şahiner, “Girdi maliyetleri üreticiler için ekonomik akla uygun değil. Eğer üreticileri üretimde tutmak istiyorsak bitkisel üretim yapanları, diğer üretim yapanları da kapsayacak şekilde olmalı” dedi.

Şahiner, bütçesinin de buna bağlı olarak genişletilmesinin şart olduğunu dile getirdi.

Şahiner, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun üreterek var olmayı seçen Kıbrıslı Türkler için önemli bir bütçe olduğunu söyledi.

CTP Milletvekili Devrim Barçın, 2022 yılı bütçesini Meclis bitmesine yakın görüşülmesini eleştirdi.

Rogers: Yerli üretimin devamlılığı için önemli

HP Milletvekili Jale Refik Rogers, yerli üretimin devamlılığı için Genel Tarım Sigortası Fonu’nun önemine değindi.

Rogers, “Bütçenin geçmesi önemli. Kapsamında genişletilme yapılmalı, çağın koşullarına uydurulmalı” dedi.

Dinçyürek: Bu bir sigorta mı fon mu?

UBP Milletvekili Hakan Dinçyürek, üretim yapan kişiler için fonun önemine değindi, tazminat ödeme noktasında her zaman şikayetler olduğunu belirtti.

Dinçyürek, Genel Tarım Sigorta Fonu’nun isminden başlayarak, yıllardır eleştirdiğini hatırlattı, “Bu bir sigorta mı, fon mudur?” diye sordu.

Partiden bağımsız şekilde, kişisel görüşlerini paylaştığını dile getiren Dinçyürek, “Sigortacılıkta herhangi bir tazminatı karşılamanız için o ürüne, arabanıza bir sigorta yaptırır, sigorta kapsamını net belirler, primini yaptırırsınız” dedi.

Dinçyürek, “Gerçek anlamda ödenmesi gereken primler mi ödeniyor?” diye sordu, bu konuda kendisine yapılan eleştirilere değindi.

Dinçyürek, “Binlerce dönüm tahıl ektim. Binlerce de büyükbaş hayvanım var. Sigortaya prim olabilecek ürettiğim ürün, TÜK’e teslim ettiğimde belli oranda prim kesiliyor” dedi.

Bu sırada UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş Kelle, yerinden söz aldı, Dinçyürek’e “Böylesi bir güzide kurumu eğer bu şekilde konuşacaksak biraz daha araştırma yapmak gerekir” uyarısında bulundu.

Dinçyürek, “Bir kişi kendi ürettiği ürünü, kendi hayvanına kullanırsa onun üzerinden prim ödüyor mu?” diye sordu, “Fon, Sigorta mantığını yakalamalı. Kapsamı genişletilirken, tanımlamalar da yapılmalı” dedi.

Kelle: Örnek alınacak bir fon

UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş Kelle, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun Türkiye veya devletten gelen kaynakla tazmin etmediğini savundu.

Kapsamının genişletilmesi gerektiğini yineleyen Kelle, “Örnek alınacak bir fon. Bütçenin kapsamının genişletilerek konuşulması gerekiyor. Olası bir kuraklıkta minimum 500 milyon TL’ye ihtiyaç var” dedi.

Kelle, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun her primi yasaya göre ödediğini kaydetti.

Şahali: 35 milyon TL kaynak ve faiz gelirlerinden mahrum bırakıldı

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun tarımsal faaliyetlerin sürdürülmesi için teminat olduğunu kaydetti.

Şahali, fon hesaplarında gösterilmeyen bazı noktalara değinerek, 35 milyon TL kaynak ve faiz gelirlerinden mahrum bırakıldığını dile getirdi.

Tarımda girdi maliyetlerinin enflasyonun ne olduğunu soran Şahali, bu konuda açıklama istedi.

Oğuz: 105 milyon TL alacak var

Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun Maliye Bakanlığı’nda 105 milyon TL alacağı olduğunu belirtti.

3-4 yıldır personelle ilgili sıkıntının sürdüğünü ifade eden Oğuz, 3 mühendise ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Oğuz, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun bugüne kadar yükümlülüklerini yerine getirdiğini söyledi, yaş meyve sebzenin fon kapsamına alınmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Oğuz, başıboş köpeklerin verdiği zararın fon kapsamında olmadığını aktardı.