Dural’ın ölümüne 1 tutuklu: “Uyuşturucu kullandılar”

Girne’de Halil Dural’ın ölümünün ardından yapılan soruşturma derinleşti, parkta birlikte bonzai içtikleri tespit edilen K.E tutuklandı, mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Mert Gültuna zanlının “uyuşturucu madde tasarrufu ve alma” suçlarından dolayı tutuklandığını söyledi.

Gültuna, Halil Dural’ın Ozanköy’de park içerisinde ölü olarak bulunduğunu belirterek, olay yerinde yapılan soruşturmada 5 TL üzerinde 100 miligram centetik cannaionid türü uyuşturucu madde ile içerisinde uyuşturucu kalıntısı olan iki adet sarma sigara izmariti bulunduğunu ifade etti.

Polis, çevre şahadeti ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından zanlı K.E’nin Dural’la birlikte parkta olduğunu belirlediklerini, zanlının gözaltına alındığını söyledi.

“Birlikte bonzai içtiler”

Polis, zanlının ifadesinde Dural ile birlikte bonzai içtiklerini anlattığını açıkladı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlıdan kan ve idrar örneği alındığını, hayatını kaybeden Dural’a otopsi yapılacağını kaydetti.

Zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

22 yaşındaki Hali Dural parkta ölü bulundu