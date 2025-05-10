Dünyanın ilk uzun metraj yapay zeka korku filmi prömiyerini Kore’de yapıyor

Dünyanın ilk uzun metraj yapay zeka korku filmi “Fısıltılı Tepe” dünya prömiyerini Kore’de yapıyor.

Yönetmenliğini Dr. Müge Günay’ın üstlendiği, yapay zeka teknolojisiyle üretilmiş ilk uzun metraj korku filmi “Fısıltılı Tepe”, Güney Kore'de düzenlenen Jeju Global AI Film Festivali’nin resmi seçkisine alındı. Film, 8 Haziran 2025’te festival kapsamında dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

Müge Günay'ın verdiği bilgiye göre, Kıbrıs’ta yaşanmış gerçek bir olaydan ilham alan film, yazar Şafak Yolcu’nun kaleme aldığı Tepenin Bekçileri adlı romandan uyarlandı. Tamamı yapay zeka teknolojileri kullanılarak üretilen Fısıltılı Tepe, sinema tarihinde bir ilki temsil ediyor. Gerek yapım süreci, gerekse hikâyesinin kültürel derinliğiyle dikkat çeken film, türünün öncüsü olma özelliği taşıyor.

Jeju Global AI Film Festivali, dünya genelinden yapay zekâ destekli sinema projelerini bir araya getirerek geleceğin sinema diline ışık tutmayı amaçlıyor. Bu bağlamda ilk uzun metraj korku filmi olan Fısıltılı Tepe, yapay zeka ile sinemayı birleştiren güçlü bir örnek olarak öne çıkıyor.