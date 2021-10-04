Dünya ‘Pandora belgeleri’ ile çalkalanıyor

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun (ICIJ) paylaştığı ve birçok ülkeden yüzlerce gazetecinin incelediği “Pandora Belgeleri” dünyanın gündemi oldu.

Pandora Belgeleri dünyanın en zengin ve güçlü kişileri arasında yer alan bir grup insanın servetlerini nasıl gizlediğini, vergiden nasıl kaçındıklarını ve bazı örneklerde de nasıl para akladıklarını gösteren yaklaşık 12 milyon sızdırılmış belgeden oluşuyor.

117 ülkede 600'den fazla gazeteci 14 farklı kaynaktan edinilen belgeleri aylarca inceledikten sonra bu hafta boyunca yayınlanacak haberleri derledi.

Bugüne kadarki en büyük küresel araştırmacı gazetecilik çalışması, ABD'nin Başkenti Washington DC'de bulunan Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun edindiği belgeler sayesinde gerçekleşti.

Araştırmaya Birleşik Krallık'ta BBC Panorama ve Guardian gazetesi dahil oldu.

“Pandora Belgeleri”, 12 milyon dosya ve belgeden oluşarak içinde 35 devlet başkanı, 100 milyarder ve 300 kamu görevlisine ait bilgiler barındırıyor.



Anastasiadis de gündemde

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun (ICIJ) paylaştığı ve birçok ülkeden yüzlerce gazetecinin incelediği “Pandora Papers” araştırmasında Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in isminin de gündeme geldiği iddia edildi.



Politis gazetesi “Başkan Anastasiadis’in Rus Oligark Leonid Lebedev İle İlişkileri Araştırmanın Merceğinde” başlığı ile bu iddiayı duyurdu.



Karayipler mali düzenleme birimlerinin yayınladığı gizli bir belgede Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in kurduğu avukatlık bürosu, Leonid Lebedev’in mülkiyet verilerini, sanal sahiplikler arkasından gizlemekle suçlanıyor.

The Guardian gazetesinin Anastasiadis ile iletişime geçtiğini ve Anastasiadis’in 2013 yılına kadar, Başkan seçilene kadar bahse konu avukatlık bürosunda hissesinin bulunduğunu ayrıca 1997 yılında DİSİ Başkanlığı görevini devraldığı zamandan itibaren şirkette aktif olmadığı bilgisini verdiğini yazan Politis, “The Guardian” gazetesinin, Anastasiadis’in şirketin faaliyetlerine müdahil olduğuna dair bir şüphenin bulunmadığını ancak Anastasiadis’in kendisinin kontrol etmediği bir şirkete ismini taşıma imkanı vermesiyle ilgili soru işaretlerini dile getirdiğini belirtti.

The Guardian haberinde Lebedev’in, 2007-2020 yıllarında Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alan 6 bin 779 kişi arasında bulunduğunu da yazdı.



BBC: Pandora Belgeleri, Türkiye'de iktidar yanlısı medyada görmezden gelindi



BBC, Türkiye'de iktidar yanlısı ve ana akım medyanın; dünya liderleri, siyasetçiler ve milyarderlerin gizli servetleri ve anlaşmalarını ortaya çıkaran Pandora Belgeleri'ni "görmezden geldiğini" belirtti.

Haber, şöyle devam etti: "Gazete Duvar ve T24 gibi bağımsız haber siteleri sızan belgelerde 220 Türk ismin de yer aldığını aktardı"

Pandora Belgeleri, TC Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı yapan Rönesans Holding’in kamu projelerinden kârının bir bölümünü Britanya Virjin Adaları'na aktardığını göstermişti.



The Guardian | Dünya liderlerinin “offshore sırları” ortaya çıktı

Pandora Belgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın çevresinin gizli servetlerini ortaya çıkardı. Belgelerde Ürdün Kralı’nın da 100 milyon dolardan fazla değere sahip gayrimenkul imparatorluğu su yüzüne çıktı. Söz konusu belgeler ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından edinildi.



The Independent | Blair ailesi Londra’daki ev için 300 bin sterlin vergiden kaçınmış



Dünya liderleri ve milyarderlerlerin servetlerine ilişkin belgelerı sızdıran Pandora Belgeleri, eski Britanya Başbakanı Tony Blair ve eşi Cherie Blair’in Londra’da bir ev almak için offshore şirket üzerinden 312 bin sterlin vergi ödemekten kaçındığı görüldü. Çiftin, Londra’daki 6.45 milyon sterlinlik evi, hukuk danışmanlığı ofisi olarak satın aldığı tespit edildi.