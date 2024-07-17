Dükkan içerisinde kovalamaca

Mağusa'da Meder Shisha adlı iş yerinde bugün ilginç bir olay meydana geldi. Polisten kaçan uyuşturucu satıcısı, iş yerinin içerisine girdi, polis de onu arkasından kovaladı. Dükkan sahibi ise bir anda olup biteni şaşkınlık içerisinde izledi.

Polis, kovalamaca sonrasında uyuşturucu satıcısını yakalarken, görüntüler de iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Biray Hamzaoğulları, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.