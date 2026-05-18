DSÖ küresel acil durum ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Uganda’da görülen Ebola salgınının “uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu” oluşturduğunu açıkladı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgının sınır ötesi yayılma riski taşıdığını ancak mevcut aşamada “pandemi” kriterlerini karşılamadığını söyledi.

Açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Ituri bölgesinde 246 şüpheli vaka ve 80 şüpheli ölüm bildirildiği, Uganda’nın başkenti Kampala’da da doğrulanmış vakaların tespit edildiği aktarıldı.

Salgına neden olan Bundibugyo türü Ebola virüsü için onaylanmış bir aşı veya tedavi bulunmadığı belirtilirken, DSÖ uluslararası koordinasyon ve hızlı müdahale çağrısı yaptı.