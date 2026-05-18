“Tarihi değerlerimiz siyasi hesaplarla özel sermayeye devredilemez”

KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin müze ve ören yerleri özelleştirme girişimine tepki gösterdi.

YENİDÜZEN’in bugün yayımlanan özel haberiyle gündeme gelen konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Bengihan, “Halkın ortak değeri olan tarihi mirasımızın ticari rant uğruna özel şirketlere peşkeş çekilmek istenmesini kabul etmemiz mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Bengihan, müzeler ve ören yerlerin bu toplumun tarihi, kimliği ve belleği olduğuna dikkat çekerek, “Bu değerler, siyasi hesaplarla ya da belli çevrelere kaynak aktarımı amacıyla özel sermayeye devredilemez. Hükümeti bu yanlış adımdan derhal vazgeçmeye çağırıyoruz” dedi.

Açıklama şu şekilde:

“18-24 Mayıs Müzeler Haftası vesilesiyle, kültürel kimliğimiz ve tarihsel mirasımızın en önemli taşıyıcıları olan müze ve ören yerlerinde özveriyle görev yapan tüm emekçilerin Müzeler Haftası’nı kutlarız.

Bilinmektedir ki UBP-DP-YDP Hükümeti, halkın malı olan kamusal varlıkları birer birer yandaş sermayeye devretme anlayışını şimdi de müze ve ören yerleri üzerinden sürdürmeye çalışmaktadır. Halkın ortak değeri olan tarihi mirasımızın ticari rant uğruna özel şirketlere peşkeş çekilmek istenmesini kabul etmemiz mümkün değildir.

Müzeler ve ören yerleri bu toplumun tarihi, kimliği ve belleğidir. Bu değerler, siyasi hesaplarla ya da belli çevrelere kaynak aktarımı amacıyla özel sermayeye devredilemez.

Kültürel mirasımızın korunması devletin asli görevidir. Yapılması gereken özelleştirme değil; şeffaf, denetlenebilir ve bilimsel bir yönetim anlayışıyla müzelerin geliştirilmesi, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır.

Hükümeti bu yanlış adımdan derhal vazgeçmeye çağırıyoruz.”