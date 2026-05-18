Kıbrıslı Türk DJ Mustafa Atik, SXSW London 2026’da sahne alacak

Kıbrıslı Türk DJ ve prodüktör Mustafa Atik, dünyanın en önemli müzik, kültür ve yaratıcılık organizasyonlarından biri olan SXSW London kapsamında sahne almaya hazırlanıyor. Uluslararası ölçekte büyük önem taşıyan organizasyondan davet alan Atik, gelişmeyi kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

Atik, açıklamasında “SXSW London 2026’da sahne alacağımı resmi olarak duyurmaktan büyük heyecan duyuyorum. 4 Haziran 2026 Perşembe günü Brick Lane Yard sahnesinde olacağım” ifadelerini kullandı.

Bu önemli organizasyonun bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mustafa Atik, festival ekibine teşekkür ederek, “Beni bu muhteşem festivalin bir parçası yaptıkları için SXSW London ekibine çok teşekkür ederim. Böylesine büyük ve global bir etkinlikte birbirinden yetenekli sanatçılar ve yaratıcı isimlerle aynı sahneyi paylaşmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

Yıllardır müziğini destekleyen dinleyicilerine de teşekkür eden Atik, açıklamasında destek veren herkese minnettar olduğunu belirtti.

Dünyaca ünlü isimlerle aynı organizasyonda

1-6 Haziran 2026 tarihleri arasında Doğu Londra’da gerçekleştirilecek olan SXSW London; müzik, kültür ve yaratıcı endüstrileri bir araya getiren dünyanın en dikkat çeken etkinlikleri arasında gösteriliyor. Festival kapsamında Pete Tong, Earl Sweatshirt, Tiwa Savage, Rachel Chinouriri, Circa Waves, Sega Bodega, Makoto ve Zion Marley gibi çok sayıda uluslararası sanatçı ve sektör temsilcisi yer alacak.

Mustafa Atik’in böylesine prestijli bir organizasyonda sahne alacak olması, Kıbrıslı Türk sanatçılar adına uluslararası müzik arenasında dikkat çeken önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.