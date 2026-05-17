DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi’nden topluma faydalı çok yönlü etkinlikler

2026 yılı Mayıs ayı boyunca hayata geçirilen etkinlikler kapsamında yaşlı bireylerle anlamlı buluşmalar, gençlere yönelik farkındalık çalışmaları ve uluslararası öğrencilerin kültürel gelişimlerine katkı sağlayan programlar düzenlendi.

Anneler Günü Kapsamında Ayışığı Yaşlı Bakım Evi ziyareti

Anneler Günü kapsamında DAÜ TDM, Gazimağusa’da bulunan Ayışığı Yaşlı Bakım Evi’ni ziyaret ederek bakım evi sakinleriyle bir araya geldi. Okul öğrencilerinin de katılım sağladığı ziyarette yaşlı annelere çiçekler ve üzerinde “Anneler Gününüz Kutlu Olsun” mesajları bulunan notlar takdim edildi. Gün boyunca gerçekleştirilen müzik dinletisi, ikramlar ve samimi sohbetlerle bakım evi sakinlerine duygusal ve keyifli anlar yaşatılırken, Anneler Günü’nün anlam ve önemine dikkat çekildi.

Ayışığı Yaşlı Bakım Evi Müdürü Biray Şenyiğit, bu özel günde yaşlı bireylerle bir araya gelinmesinin kendileri için değerli olduğunu ifade ederek katkı sağlayanlara teşekkür etti. DAÜ TDM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir ise annelerin toplumdaki yerine vurgu yaparak, bu tür ziyaretlerin kuşaklar arası bağları güçlendirdiğini belirtti.

Sağlık İçin Hareket Günü kapsamında Girne kültür gezisi

DAÜ TDM’nin bir diğer etkinliği ise Sağlık İçin Hareket Günü kapsamında Turizm Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Girne gezisi oldu. Farklı ülkelerden uluslararası öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen programda öğrenciler, Kuzey Kıbrıs’ın tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu. Hz. Ömer Türbesi, Bellapais Manastırı, Girne Kalesi ve Girne Limanı gibi önemli noktaların ziyaret edildiği programda öğrenciler hem kültürel keşif yaptı hem de sosyal etkileşimlerini artırma imkânı elde etti. Gün boyu süren etkinlik, öğrencilerin fiziksel aktivite yoluyla sağlıklı yaşam farkındalıklarının desteklenmesine de katkı sağladı.

DAÜ TDM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir, etkinliğin öğrencilerin sosyal bağlarını güçlendirdiğini ve bölgenin kültürel değerlerinin tanınmasına önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Bilişim Haftası kapsamında dijital farkındalık semineri

Bilişim Haftası kapsamında ise DAÜ TDM, Gazimağusa Namık Kemal Lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelerek “Sosyal Medya ve Dijital Ayak İzlerimiz” başlıklı bir farkındalık semineri gerçekleştirdi. DAÜ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Program Koordinatörü Dr. Şebnem Çoban tarafından verilen seminerde, sosyal medya kullanımı, dijital güvenlik, kişisel verilerin korunması ve dijital ayak izi konularında bilgilendirmeler yapıldı. Öğrencilerin aktif katılım gösterdiği etkinlikte, dijital dünyanın fırsatları ve riskleri ele alınarak bilinçli internet kullanımı konusunda farkındalık oluşturuldu. Etkinlik sonunda Namık Kemal Lisesi Rehberlik Servisi öğretmenlerinden Rabia Yörük, tarafından Dr. Şebnem Çoban’a teşekkür edilerek çiçek takdim edildi.

Yörük yaptığı konuşmada, bu tür bilinçlendirici etkinliklerin öğrencilerin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, gençlerin yoğun ilgi göstermesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

DAÜ TDM Başkanı Nazenin Ruso Kandemir ise, genç bireylerde dijital farkındalık oluşturmanın günümüzde büyük önem taşıdığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Bilişim Haftası kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu seminerler, her yıl büyük bir istek ve mutlulukla sürdürdüğümüz çalışmalarımız arasında yer almaktadır. Gençlere bu alanda farkındalık kazandırmak ve bu bilincin devamlılığını desteklemek bizler için son derece kıymetlidir. Doğu Akdeniz Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Merkezi olarak, topluma dokunan bu tür sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol almaya devam edeceğiz.”

Gerçekleştirilen tüm bu faaliyetler, DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi’nin toplumun farklı yaş ve kesimlerine yönelik sürdürülebilir sosyal sorumluluk anlayışını ortaya koyarken, üniversitenin toplumsal katkı misyonunu da güçlendirmeye devam etmektedir.