Ceylan Miroğlu, 8 Mayıs Cuma günü özel yapım “Samanyolu” model altın bileziğini kaybettiğini belirterek, bulan kişiye geri getirme çağrısı yaptı.

YENİDÜZEN’e konuşan Miroğlu, bileziğin Mr Pound isimli iş yerinde ya da çevresinde düşmüş olabileceğini düşündüğünü söyledi. “Altın bileziğim düştü. Mr Pound’da düştüğüne eminim” diyen Miroğlu, olay sonrası polise başvurduğunu ancak kamera kayıtlarında bir sonuca ulaşılamadığını ifade etti.

“Bizim evdeki kamerada evden çıkarken elimdeydi” diyen Miroğlu, “Polis gidip baktığını söylüyor. 8 Mayıs Cuma günü kayboldu, polis bir hafta sonra gidip kayıtlara baktı ve bir şey göremedi. Evi aradık, arabaya baktık hiçbir yerde yok. Arabayı Mr Pound’un tam önüne koymuştuk. Polis dışardaki kamera kaydına da baktı” ifadelerini kullandı.

Başka bir yere gitmediklerini söyleyen Miroğlu, “Kasadaki kamera kaydında bileklik elimde yok. Düştüyse içeride düştü. Ben orada düştüğüne eminim ama polisin dediğine göre 4 saat inceledi bulamadı. Biri aldıysa veya bulduysa geri getirsin” dedi.