“Üniversiteler Arası 2. Ali Nesim Kısa Öykü Yarışması” başvuruları başladı

Girne Belediyesi, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Türkçe Öğretmenliği Bölümü, YDÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği iş birliğinde düzenlenen “Üniversiteler Arası 2. Ali Nesim Kısa Öykü Yarışması” için başvuruların başladığı duyuruldu. Başvurular, 21 Mayıs Perşembe gününe kadar kabul edilecek.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, serbest konu ile gerçekleştirilecek yarışmada, üniversite öğrencilerinin edebiyat alanındaki yaratıcılıklarını ortaya koymaları amaçlanıyor.

Yarışma kapsamında birinciye 12 bin TL ve plaket, ikinciye 8 bin TL ve plaket, üçüncüye ise 5 bin TL ve plaket ödülü verilecek. Ayrıca Girne Belediyesi Özel Ödülü olarak 3 bin TL ve plaket takdim edilecek.

Başvurular, 21 Mayıs Perşembe gününe kadar kabul edilecek. Yarışma sonuçları ise 4 Haziran’da basın yoluyla açıklanacak. Ödül töreni tarihi ise daha sonra duyurulacak.

Yarışma şartnamesine, Girne Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek. Detaylı bilgi almak isteyenler, 0542 862 14 47, 0392 650 01 00, 0533 849 89 47 numaralı telefonlardan Kültür Sanat Bölümü ile iletişime geçebilecek.