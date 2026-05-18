Mehmet Korkmaz görevi başında rahatsızlandı, hayatını kaybetti

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Harekat Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Mehmet Korkmaz, görev başında bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Korkmaz’ın bu sabah görev esnasında fenalaştığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, “Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Harekat Müdürlüğü’nde görevli meslektaşımız Polis Memuru Mehmet Korkmaz’ı bu sabah görevi başında bulunduğu sırada aniden rahatsızlanması sonucu zamansız kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz” ifadelerine yer verildi.

Polis Genel Müdürlüğü ayrıca, hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Korkmaz’a Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.