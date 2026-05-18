İşte, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın, gazetecilere hapis cezası öngören yasayı Meclis’e iade etme gerekçeleri: “Suç unsurları belirsiz, basın ve ifade özgürlüğüne ölçüsüz müdahale riski var.”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi tarafından 4 Mayıs 2026 tarihinde oy çokluğuyla kabul edilen "Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası"nı, Anayasa'nın 94'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak yeniden görüşülmek üzere Meclis'e iade etti.

Söz konusu yasa, kamusal figürlerin dava süreçlerinde açık isim ve fotoğraflarının yayınlanması durumunda gazetecilere hapis cezası öngörüyor…

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın kararında, yasanın getirdiği düzenlemelere ilişkin ciddi hukuki, teknik ve anayasal sakıncalar ortaya kondu.

Erhürman, söz konusu sakıncaları, dört başlıkta özetledi:

1. Suçun Unsurlarının Belirsizliği

2. "Masumiyet Karinesi" Kavramı ile Düzenlenen Fiil Arasında Uyum Bulunmaması

3. Basın ve İfade Özgürlüğüne Ölçüsüz Müdahale Riski

4. Mevcut Hukuki Koruma Mekanizmalarının Zaten Bulunması

