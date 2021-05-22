DSÖ: Corona açıklanandan çok daha fazla can aldı

Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) küresel koronavirüs salgınında şimdiye kadar açıklanandan çok daha fazla insanın hayatını kaybetmiş olabileceğini bildirdi. DSÖ tarafından Cuma günü Cenevre'de yapılan açıklamada pandemi döneminde Covid-19 kaynaklı ölüm sayısının, resmi olarak bildirilen 3 milyon 400 bin rakamından iki ila üç kat daha fazla olduğu tahmininde bulunuldu.

DSÖ, pandemi nedenyle bir çok bölgede sağlık sistemlerinin zarar gördüğünü veya sağlık hizmetlerinin kesintilere maruz kaldığını, bu durumun da gerçek rakamlarla resmi rakamlar arasında önemli ölçülerde farklılıklara yol açtığını bildirdi. Yapılan açıklamada pandemi döneminde sağlık sistemlerinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle Covid-19 dışında başka ciddi hastalıkları olan birçok insanın tedavi edilemediği, bu nedenle de hayatını kaybettiği ifade edildi.

Rakamlar sorunlu

DSÖ ayrıca bu süreçte istatistiksel verilerin derlenmesinde de bazı zorluklar yaşandığına dikkat çekerek, bunun da sağlıklı veri akışının sağlanmasının önünde bir engel oluşturduğunu açıkladı. DSÖ'nün açıklamasında birçok yoksul ülkedeki doğum ve ölüm kayıtlarının tam olarak tutulamadığı, kesin ölüm nedenlerinin de kayıtlara geçirilemediğine işaret edildi. Örgütün 133 ülkede gerçekleştirdiği araştıramalar sonucunda Afrika'da tüm ölümlerin sadece yüzde 10'unun doğru olarak kaydedildiği belirlendi. Avrupa'da ise bu oranın yüzde 98 olarak saptandığı açıklandı.

DSÖ, gerçek ölüm nedenlerinin kayıtlara tam olarak geçirilememesinin önemli bir nedeni olarak da, ülkelerin uyguladıkları farklı yöntemleri gösterdi. Verileri değerlendirme ve kayıt altına alma yöntemlerinin ülkeler arasında farklılık göstermesi nedeniyle uluslarası karşılaştırmaların güçlükle yapılabildiği ifade edildi.

Korona salgını, önümüzdeki Pazartesi günü düzenlenecek Dünya Sağlık Zirvesi'nin ana gündem maddesini oluşturuyor. DSÖ üyesi 194 ülkeden temsilcinin video konferans yoluyla bir araya geleceği toplantıda küresel bir soruna dönüşen koronavirüs salgınıyla önümüzdeki süreçte nasıl baş edileceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak. Ayrıca gelecekte ortaya çıkabilecek olası pandemilere karşı da stratejiler masaya yatırılacak.

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