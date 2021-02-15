Dr. Sıla Usar: Aşı takvimi yapılmalı, test sayısı artırılmalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Dr. Sıla Usar, “Salgından bizi kurtaracak olan en önemli ışık aşıdır, bu yönde planlı ve yaygın bir süreç göremiyoruz” dedi.

Dr. Usar, “Açılma ve kapanma döngüsünün kırılması için bilimsel hareket etmek şarttır” dedi.

Aşı temini için Avrupa’dan hak ettiğimiz aşıyı almadığımızı da belirten Dr. Sıla Usar, bu yönde çok daha etkin diyalog gerektiğini belirtti.

“İnsanlar aşıya ne zaman ulaşacağına dair endişe taşıyor” diyen Dr. Sıla Usar İncirli, elzem hizmet yapanların ve kronik hastaların bir takvimle mutlaka aşılanması gerektiğini ifade etti.

Temaslı takip ekibinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Dr. Sıla Usar İncirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yatak sayısının artırılması yönündeki ısrarımızın ne kadar yerinde olduğunu gördük. Bir yılda servis yatak sayısı ve yoğun bakım yatak sayısının yeterli noktaya gelmemesi kabul edilemez. Covid dışı hastaların yataklarına, Covid hastaları yatırıyor.”

Test sayısının halen yetersiz olduğunu da belirten Dr. Usar, PCR yanı sıra hızlı antijen testlerinin de devreye girmesi gerektiğini belirtti.

“Yeni varyantın daha hızlı bulaştığını biliyoruz” diyen Dr. Sıla Usar, oksijen ihtiyacını yaz aylarında gündeme getirdiklerini belirtti, bununla ilgili tedbir istedi.