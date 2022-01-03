Dr. Mustafa Hami'yi kaybettik
Uzun yıllar Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği başkanlığını yapmış tanınmış hekim Dr. Mustafa Hami vefat etti.
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Uzun yıllar Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği başkanlığını yapmış tanınmış hekim Dr. Mustafa Hami vefat etti.
‘Üç Doktorlar'da uzun yıllar cerrah olarak hizmet veren Dr. Hami bir süre önce beyin kanaması geçirmişti.
Siyasette de aktif olarak bulunan Dr. Mustafa Hami, YKP’de çeşitli görevlerde bulunmuştu.
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Etiketler : sağlık, ölüm, MUSTAFA HAMİ