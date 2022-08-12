Dr. Hüsnü Feridun hayatını kaybetti

Kıbrıs Türk eğitimine yarım asırdan uzun süre hizmet veren Dr. Hüsnü Feridun, 95 yaşında hayat veda etti.

1927 yılında babasının görev yaptığı Vadili’cd doğan Hüsnü Feridun, Öğretmen Koleji’nden mezun olduktan sonra eğitimine İstanbul’da devam etmiş ve 1951’de Kıbrıs’a “Fen Doktoru” unvanı ile dönmüştü.

Dr. Hüsnü Feridun, Kimya-Fizik öğretmenliği ile başladığı meslek yaşamına Orta eğitim Müfettişi olarak devam etti. Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu’nda Eğitim ve Kültür Kolu Başkanlığı ile Türk Maarif Müdürü görevlerini de yürüten Dr. Hüsnü Feridun, 20 yıl boyunca UNESCO’nun Ortadoğu’daki genel ve mesleki-teknik eğitim programlarını yönetti.

Beyrut, Amman ve Viyana’da görev yapan Feridun, emekli oldup adaya döndükten sonra da Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın talebi üzerine 12 yıl Eğitim ve Kültür Özel Danışmanlığını yaptı.