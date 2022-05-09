DP ve YDP’den Cumhurbaşkanı Tatar’a ortak çağrı: Hükümeti kurma görevini CTP’ye verin

Ayşe GÜLER

Hükümet kurma çalışmaları konusunda belirsizlik sürerken, DP ile YDP birlikte hareket etme kararı aldı.

Her iki parti, UBP’deki sorunlar çözülene kadar hükümeti kurma görevinin CTP’ye verilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a çağrı yaptı.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, UBP’nin Çarşamba günü hükümeti kurmakla görevlendirecek vekile ilişkin karar üreteceklerine dair bilgi aldıklarını söyledi, “Umarım kendi aralarında üreteceği bu karar aralarındaki sorunları çözer” dedi.

Öte yandan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, bu sürede DP ile birlikte hareket edeceklerini söyledi, iki parti olarak hükümeti kurma görevinin CTP’ye verilmesi gerektiği konusunda hem fikir olduklarını dile getirdi, “Umarım kurarlar” dedi.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu:

“UBP’nin alacağı karar umarım sorunları çözer”

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, UBP’de sorunlar hızlı şekilde çözülene kadar, hükümeti kurma görevinin CTP’ye verilmesi yönünde çağrı yaptı.

Ataoğlu, UBP’nin Çarşamba günü bir karar üreteceklerine dair bilgi aldıklarını söyledi, “Umarım kendi aralarında üreteceği bu karar aralarındaki sorunları çözer” dedi.

Halkın bekleyecek tahammülü olmadığını, ekonomide ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getiren Ataoğlu, Maliye Bakanlığı’nın gelirlerinin artırılabilmesi için birlikte hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Ataoğlu, “Erhürman görevi aldıktan sonra yapacağı çalışmaları hep birlikte göreceğiz” şeklinde konuştu, “Erhürman hükümeti kurarsa ne ala, kuramazsa yine Cumhurbaşkanı’na görevi verdikten sonra atılacak adımlar onun takdirinde” değerlendirmesinde bulundu.

Ataoğlu, hükümetin istifasının ardından 60 günlük sürenin başladığını, sürecin Cumhurbaşkanı Tatar’ın uhdesinde olduğunu belirtti.

“UBP içerisinde vekil alırsa DP’nin tavrı ne olur” sorusuna ise “Cumhurbaşkanı Tatar hükümeti kurma görevini kime verirse versin DP ve YDP’nin kapısı çalındığında aynı doğrultuda hareket edeceğiz” şeklinde konuştu.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı:

“DP ile birlikte hareket edeceğiz”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, bu sürede DP ile birlikte hareket edeceklerini söyledi.

Arıklı, iki parti olarak hükümeti kurma görevinin CTP’ye verilmesi gerektiği konusunda hem fikir olduklarını dile getirdi, “Umarım kurarlar” dedi.

Arıklı, hükümeti kurma görevini alan kişi ya da siyasi partinin iki parti ile birlikte görüşeceğini de sözlerine ekledi.

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