 “Faiz Bey imzayı atsaydı hükümet kurulacaktı”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümet krizi ve güven oylaması konusunda DP ve YDP’ye haksız eleştiriler yapıldığını iddia etti.

UBP’nin sıkıntıları nedeniyle iktidarda sorunlar yaşandığına işaret ederek 100 günlük eylem planını bu nedenle hazırladıklarını savunan Arıklı “Hükümette ne hükümet programındaki ne de ekonomik protokolde yer alan icraatı yaptık” dedi.

Erhan Arıklı şunları söyledi: “Faiz Bey’e dedik ki ‘Faiz Bey bu eylem planını basın toplantısı ile ilan edilmesini istiyoruz’ dedik. Faiz Bey de tamam dedi. Perşembe günü UBP grup toplantısı yapıldı. Faiz Bey Turizm Bakanlığı’na geldi, ‘Bir sıkıntı yok’ dedi. Ertesi gün için de 09.30’da basın toplantısı yapalım dedi. Perşembe günü telefon açtı, grupta sıkıntı var, vekillerden bazıları bunu imzalamam doğru olmaz dedi. Durum bu kadar basit ve net. Hala talimatla bu noktaya gelindi deniyor. Sucuoğlu söz verdiği gibi bu deklarasyona imza atsaydı bu hükümet kurulmuş olacaktı”

Arıklı-Derya tartışması: “Ya bi sus ya!”

CTP Milletvekili Doğuş Derya ile tartışan Erhan Arıklı “Haddimi senden öğrenecek değilim Doğuş” dedi. “Ya bir sus ya!” diye Doğuş Derya’ya sesini yükselten Arıklı 2000’li yıllardaki hükümet krizlerini anlattı, daha önce de hükümet krizleri yaşandığını öne sürdü. CTP’ye seslenen Arıklı “Aynaya bakın” dedi.

“2 milletvekili ile kalkıp da hükümeti kurma görevi talep etmem, komiklik yapmam” diyen Arıklı hükümeti kurma görevinin CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a verilmesini istedi.