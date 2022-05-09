Erhürman: “Yani YDP ve DP ile Hükümet Sucuoğlu’na yakışmaz da, UBP’nin içinden başka birine yakışır mı?”

UBP Genel Başkanı Sucuoğlu’nun ‘Bana DP-YDP ile yeniden hükümet kurmak yakışmaz’ ifadelerini hatırlayan CTP Genel Başkanı Erhürman, “Yani Sucuoğlu’na yakışmaz da UBP’nin içinden başka birine yakışır mı?... Yani bana yakışmaz da benden sonra gelene her şey yakışır mı diyor?” şeklinde konuştu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın, CTP Milletvekili Doğuş Derya’ya yönelik ‘bir sus ya’ ifadelerini eleştirmesi üzerine, Genel Kurul’da ‘üslup’ tartışmaları yaşandı.

Ülkenin hem demokratik, hem de ekonomik açıdan ‘fukaralaştırıldığını’ söyleyen Erhürman, Arıklı’nın ‘11 ay hükümette kaldık, hiçbir icraat yapamadık bunun sorumlusu da UBP’dir’ ifadelerini hatırlattı.

Arıklı’ya da ‘Şimdi bir daha UBP ile hükümet kurmaya hazırlandığını’ hatırlatan Erhürman, UBP’ye de ‘Erhan Arıklı sizin için ne diyor farkında mısınız’ diye sordu.

“Sinirlenme kapasitemi, şaşırma kapasitemi kaybettim, her konuda zirve yaptınız” diyen Erhürman, UBP’nin 24 vekille Meclis’e girdiğine işaret etti, 29 milletvekilli Hükümet kurduğunu, ‘Türkiye şunu ister, bunu istemez’ söylentilerinin başladığını ve bakan değişikliklerinin yaşandığını hatırlattı.

Ardından yaşanan süreci de özetleyen Erhürman, “Bunlar KKTC’de son 3 ayda yaşananlar… Masal değil” dedi, Cumhurbaşkanı Tatar’ın da süreçteki çelişkili kararlarına işaret etti.

“Yani bana yakışmaz da benden sonra gelene her şey yakışır mı diyor?”

Sucuoğlu’nun ‘Bana DP-YDP ile yeniden hükümet kurmak yakışmaz’ ifadelerini hatırlayan Erhürman, “Yani Sucuoğlu’na yakışmaz da UBP’nin içinden başka birine yakışır mı?... Yani bana yakışmaz da benden sonra gelene her şey yakışır mı diyor?” şeklinde konuştu.

“15. gün Ertuğruloğlu’nu bakan yaparak müdahaleyi tescillediniz…”

“15. gün Ertuğruloğlu’nu bakan yaparak müdahaleyi tescillediniz… Faiz Sucuoğlu ‘Cumhurbaşkanı Atun’u görevden alamadı’ dedi… Bunlar ne anlama gelir? Halkla dalga mı geçeceğiz” diye soran Erhürman, bunların ne anlama geldiğini de herkesin çok iyi bildiğine vurgu yaptı.

CTP’nin Türkiye ile her zaman ‘iyi ilişkiler kurmayı’ önemsediğini ama ‘talimat almayacağını’ söylediğinin altını çizen Erhürman, Hükümet’in Türkiye ile imzalanan protokolün de ‘görülmeden’ imzaladığını belirtti.

“Genel Sekreterinizi maççez ettiniz”

“Genel Sekreteri maççez ettiniz” diyen Erhürman, UBP Genel Sekteri Hasipoğlu’nun önce milletvekili seçilmeyen birinin bakan olmayacağına ilişkin açıklamaya yaptığını hemen ardından da Ertuğruloğlu’nun bakan yapıldığını, sonra kendisinin bakanlıktan istifa ettirildiğini, şimdi de ‘UBP’nin Genel Başkan dışında birinin Başbakanlığı’nı kabul etmeyeceği’ kararını açıklamasına karşın, tersinin yapılmak üzere olduğuna işaret etti.

“CTP’nin Hükümet’e niye girmediğini, 59 gün içinde gösterdiniz”

“CTP’nin Hükümet’e niye girmediğini, 59 gün içinde gösterdiniz” diyen Erhürman, “Çünkü gösterdiniz bize, 59 günde Hükümet bitireceğinizi, bakan bile değişemeyeceğinizi, Hükümet programı haricinde başka programlara da imza atabileceğinizi” şeklinde gösterdi.

‘Sucuoğlu başkanlığında CTP’nin Hükümet’e girmesinin en basit tabirle demokraside normal olmadığını’ söyleyen CTP Başkanı Erhürman, UBP dışında başka bir milletvekilli başkanlığındaki bir Hükümet’in ise ‘meşru’ olmadığına vurgu yaptı.

“Geçiş Hükümeti kurmaya hazırız”

“Ne Başbakan, bakan olma hevesimiz var, ne da kaçmak gibi bir derdimiz var” diyen Erhürman, halkı cendereden çıkaracak geçiş hükümeti kurmaya hazır olduklarını vurguladı.

Meclis’in meşruluğu olduğuna işaret eden Erhürman, Meclis’in kendi tablosu içerisinden bir mutabakat hükümeti çıkarabileceğine değindi.

Ülkenin tarihinin en zor günlerinden geçtiğine işaret eden Erhürman, “Yetti bu kadarı… Daha fazlasını kaldıramayız, yorulduk. Akıl yolu diye bir yer varsa, oraya hararetle davet ediyorum sizi” dedi.

Erhürman, “Hiç kimse kendini alternatifsiz zannetmesin, bu Meclis yol bulur” dedi.