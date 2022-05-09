Sucuoğlu: “2-3, belki de 4 isim de olabilir”

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu UBP Meclis Grubu’nda “bir fikir jimnastiği” yaptıklarını herhangi bir karar alınmadığını söyledi.

Meclis bahçesinde basına kısa bir açıklama yapan Sucuoğlu, hükümeti kuracak vekille ilgili konunun parti meclisi ve meclis grubunda yapılacak toplantılar sonrasında Çarşamba günü belirleneceğini ifade etti. Basının “adaylar kim” sorusuna yanıt veren Sucuoğlu “Aday değil de isimleri geçen arkadaşlar var. Kendileri açıklamadan benim açıklamam doğru olmaz” dedi.

“Kaç ismin adı geçiyor” soruna karşılık ise Sucuoğlu “2-3, belki de 4 de olabilir” dedi.

Sucuoğlu, Çarşamba günü Parti Meclisi’ni çağırıp, yetkilendirileceğini dile getirerek, belki de aynı gün karar verileceğini söyledi.

PM'nin partinin en üst makamı olduğunu, buradan çıkacak kararın önemli olduğuna değinen Sucuoğlu, " grup da çok çok önemli güvenoyunu verecek olan onlar. Kırmadan, dökmeden, kutuplaşmadan UBP'nin homojen yapısını bozmamak gerekir" değerlendirmesini yaptı.

UBP Meclis Grubu’nda karar yok: “Birkaç gün daha temaslar sürebilir”