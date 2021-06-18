Çağman Başbakan'la görüştü: Açıklama yapılmadı

İstifa edeceği konuşulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Başbakan Ersan Saner'le görüştü, görüşme sonrası açıklama yapılmadı.

Başbakanlığa girişinde İstifa iddialarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Çağman, "Başbakan ile görüşmem var" demekle yetinmişti. Çağman görüşme sonrasında da açıklama yapmadan Başbakanlık'tan ayrıldı.

Başbakanlık Danışmanı Durali Güçlüsoy, Başbakan Ersan Saner ile Calışma Bakanı Çağman'ın 'rutin' görüşme gerçekleştirdiği yönünde basına bilgi verdi.

Hatırlanacağı üzere; geçtiğimiz gün hükümet, İş Yasası ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası’na ilişkin değişiklik tasarısı Meclis’e sunmuş, "Yenisi imzalanana kadar toplu iş sözleşmesinin geçersiz olması" anlamına geldiği konuşulan tasarının ivediliği gergin tartışmaların ardından geri çekilmişti.

Çağman, İş Değişiklik Yasası’nda yapılan değişiklikle 1 yıl içerisinde toplu iş sözleşmesi yenilenmezse eski hükümlerin devam edeceğini savunmuş, bu sırada muhalefet; Bakan Çağman’a yasada toplu iş sözleşmesine yönelik atfın neden çıkarıldığını sormuştu.

Eleştirilerin ardından bakan Çağman, toplu iş sözleşmesinin ortadan kaldırılması konusunun kendisini de rahatsız ettiğini, emekçinin haklarını geri götürecek bir tavır içerisinde olmayacağını dile getirmişti.