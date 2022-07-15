‘Dolap’ operasyonu: “Zanlının Eylül 2021’den bu yana yasal statüsü yok”

Gönyeli’de Narkotik polisinin gerçekleştirdiği dolap operasyonundan tutuklanan zanlı B.O.A. mahkeme huzuruna çıkarıldı, ülkede yasal statüsünün bulunmadığı belirtilerek 45 günü geçmemek üzere hükümsüz tutuklu olarak yargılanıncaya kadar cezaevine gönderildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, zanlının Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Ectasy) Alma, Tasarruf ve Verme suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

4 Haziran tarihinde PGM-Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görevli bir polis ekibi tarafından Gönyeli’de zanlının ikametgahı içerisinde mahkeme emriyle yapılan arama esnasında; elbise dolabı içerisinde yapılan kontrolde; bir adet küçük şeffaf çıtçıtlı naylon poşet içerisinde 38 adet kırmızı renk uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap, bir adet küçük şeffaf çıtçıtlı naylon poşet içerisinde 12 adet büyük pembe renk,25 adet küçük pembe renk,5 adet bej renk,4 adet mavi renk,4 adet yeşil renk olmak üzere toplam 50 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ve Zanlıya ait el çantası içerisinde, beyaz renk şeffaf naylon poşet içerisinde 5 adet pembe renk,2 adet mavi renk, 1 adet yeşil renk ve 1 adet bej renk olmak üzere toplam 9 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare olarak alınıp zanlının tutuklandığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlıdan yapılan soruşturmalarda ve temin edilen gönüllü ifadesinde tasarrufunda bulunan söz konusu uyuşturucu içerdiğine inanılan hapları Mayıs ayı içerisinde Gönyeli'de 6 bin TL karşılığında 140 adet olarak soy ismini bilmediği Paul isimli bir şahıstan aldığı, 15 âdetini isimlerini bilmediği ve aranmakta olan şahıslara verdiği, 28 âdetini ise içerek bitirdiğinin öğrenildiğini söyledi.

Polis, zanlının suçlarını itiraf içerikli gönüllü bir ifade verdiğini söyleyerek, Eylül 2021 ayından itibaren yasal statüsünün olmadığını belirtti, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.