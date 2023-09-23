Doktor ve eczacı 2 gün hakkında tutukluluk kararı

Polisin sahte reçete düzenlemeyle ilgili soruşturması kapsamında geçtiğimiz gün tutuklanan iki zanlı

G.E. ve G.V.A. bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlılar, iki gün tutukluluk aldı.

Lefkoşa Özel Soruşturma Biriminde görevli polis çavuşu Mehmet Manaş olayın detaylarını Polis, 13 Eylül 2023 tarihinde usulsüz reçete yazılmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 22 Eylül 2023 tarihinde Cihangir’de faaliyet gösteren bir eczanenin sosyal sigortalara göndermiş olduğu 6 reçetede yazılan ilaçların hastalar tarafından alınmadığının belirlendiğini söyledi.

Polis, reçetelerin Dr. G.E. tarafından yazıldığını belirtti. Polis, 2023 yılı Ağustos ayına ait olan reçetelerin emare alındığını belirtti. Polis, zanlı G.V.A:’nın eczanesinde arama yapıldığını, bir takım reçeteler bulduklarını, elektronik cihazlara el koyduklarını dile getirdi.

Zanlı G.V.A.’nın gönüllü ifade verdiğini kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini, 6 reçeteye yazılan ilaçların kim veya kimler tarafından alındığını araştıracaklarını belirtti. Emare olarak alınan reçetelerin yanı sıra zanlıların elektronik eşyalarının da inceleneceğini kaydeden polis, mesele ile ilgili 4 kişinin daha tutuklu olduğunu hatırlatarak, 2 gün süre talep etti.

Polisten verilen bilgiye göre, söz konusu zanlıların tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 6'ya yükseldiğini açıklamıştı.

Konuyla ilgili tutuklu bulunan zanlıların yarın yeniden mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Sahte reçete soruşturması: Tutuklu sayısı 6'ya çıktı