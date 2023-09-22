Sahte reçete soruşturması: Tutuklu sayısı 6'ya çıktı

Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir doktor ve bir eczacı daha tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı sayısı altı kişiye yükselirken, tutuklanan doktor ve eczacı yarın sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılacak. Soruşturma devam etmektedir.

Söz konusu soruşturma kapsamında bu sabah da 2'si doktor, 2'si eczacı olmak üzere 4 kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarılmış, haklarında soruşturma amaçlı 3 gün tutukluluk emri verilmişti.