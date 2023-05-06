Doğancı’da yangın!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yangının çevreye sirayet etmesi neticesinde, iki ayrı şahsa ait bahçe içerinde bulunan toplam 12 adet narenciye ağacı ile 10 adet okaliptüs ağacı yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.