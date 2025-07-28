Doğancı’da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı
Doğancı’da, dün, aralarında yaşanan tartışmada K.D.(E-43) kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurup taşıdığı bıçakla araç içerisinde bulunan Ş.K’yi (E-36) sağ kolundan yaraladı.
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Doğancı’da, dün, aralarında yaşanan tartışmada K.D.(E-43) kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurup taşıdığı bıçakla araç içerisinde bulunan Ş.K’yi (E-36) sağ kolundan yaraladı.
Polis basın bültenine göre, yaralı şahıs Ş.K., Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Zanlı K.D ise tutuklandı.
Polisin meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.
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