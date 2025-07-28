Doğancı’da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı

Doğancı’da, dün, aralarında yaşanan tartışmada K.D.(E-43) kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurup taşıdığı bıçakla araç içerisinde bulunan Ş.K’yi (E-36) sağ kolundan yaraladı.

Polis basın bültenine göre, yaralı şahıs Ş.K., Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Zanlı K.D ise tutuklandı.

Polisin meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.