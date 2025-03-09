DİYABET VE CİNSELLİK

Diyabet dendiğinde aklınıza ilk olarak ne geliyor? Kan şekeri, karbonhidrat hesaplamaları, ölçüm cihazları, sensörler… Peki ya cinsellik? İşte burada biraz duraksıyoruz. Çünkü toplum olarak diyabetin cinselliğe etkisiyle ilgili pek çok yanlış bilgiye sahibiz. Bugün bu yanlış bilgiler hakkında konuşalım.

‘Diyabet cinsel hayatın sonu demektir’

Hayır, tabii ki de değil! Diyabetli bireyler de sağlıklı ve tatmin edici bir cinsel yaşama sahip olabilir. Ancak diyabetin uzun vadeli etkileri sinir hasarına (nöropati) ve damar sağlığını etkileyerek bazı sorunlara neden olabilir. Örneğin erkeklerde erektil disfonksiyona (sertleşme sorunu), kadınlarda ise vajinal kuruluğa neden olabilir. Ama endişeye gerek yok. Bu durumlar, cinsel hayatın sonu olduğu anlamına gelmez. Uygun tedaviler, doğru yönetim ve doğru bilgilerle bu sorunların üstesinden gelmek mümkün.

‘Diyabetli erkekler iktidarsız olur’

Diyabetin kan damarlarını ve sinir sistemini etkilemesi nedeniyle erektil disfonksiyon riski artabilir. Ama bu durum herkes için geçerli değil, çözümsüz bir durum hiç değildir. Sağlıklı bir yaşam tarzı, düzenli egzersiz, iyi bir kan şekeri kontrolü ve tıbbi destekle bu sorun büyük oranda aşılabilir. Ayrıca, unutmayalım ki cinsellik yalnızca ereksiyon ile sınırlı değildir. Önemli olan kişinin kendisi ile ya da kişiler arası bağları, dokunuşları, hisleri ve paylaşımlarıyla ilgilidir.

‘Diyabetli kadınların cinsel isteği kaybolur’

Kadınlarda diyabet vajinal kuruluğa, cinsel istekte azalmaya ve orgazm sürecinde değişikliklere neden olabilir. Ancak bu durumun sebebi genellikle kan şekerinin uzun vadede sinir sistemine etkisi ve dolaşım sorunlarıdır. Neyse ki bu durumların da çözümü var. Örneğin, vajinal nemlendiriciler, su bazlı kayganlaştırıcılar, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz ile cinsel sağlığımızı destekleyebiliriz.

‘Diyabetli bireyler cinsel ilişki sırasında hipoglisemi (şeker düşmesi) yaşar’

Cinsel aktivite, vücudu fiziksel olarak çalıştırır ve evet, yoğun bir sevişme bazen kan şekerinin düşmesine neden olabilir. Ama bu durum, diyabetli bireylerin cinsellikten uzak durmaları gerektiği anlamına gelmez. Peki ne yapılabilir? Cinsel aktivite öncesinde ve sonrasında kan şekerini kontrol edebilir, risk durumu varsa hafif bir atıştırma yapabiliriz. Eğer partneriniz var ve durumunuz hakkında bilgi sahibiyse olası bir hipoglisemi anında destek sağlayabilir.

‘Diyabetli bireyler spontane şekilde cinsel ilişki yaşayamaz’

Evet, planlama diyabet yönetiminin önemli bir parçasıdır. Ama bu durum cinselliğin spontane olmayacağı anlamına gelmez. Çantamızda birkaç atıştırmalık bulundurmak, kan şekerimizi arada bir kontrol etmek ve vücudumuzu iyi tanımak bize spontane bir cinsellik için özgürlük sunar.

Sonuç olarak, diyabetimiz var diye cinselliği hayatımızdan çıkarmamıza gerek yok. Küçük önemlerle büyük keyifler yaşamak mümkün. Alanında profesyonel bir diyetisyenin önerileri ile birkaç atıştırmalığı yanınızda bulundurmak olası bir şeker düşmesi ve spontane an için sizi hazırlıklı kılar. Vücudunuza uygun egzersizler ve sağlıklı beslenme ile kan dolaşımınızı destekleyebilir ve cinsel açıdan daha aktif hissedebilirsiniz. Alanında uzman doktorunuz, diyabet hemşireniz, diyetisyeniniz, cinsel danışmanınız size özel öneriler sunabilir ve sağlıklı, tatmin edici bir cinsel yaşam sürmek tamamen mümkün hale gelir.

Diyabetli olmak, cinsel hayatınız üzerine kara bulut gibi çökmez. Doğru bilgi ve doğru bir diyabet yönetimi ile harikalar yaratabilirsiniz.