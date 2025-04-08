Disiplin (Değişiklik) Tüzüğü Bakanlar Kurulu'nda oy birliğiyle onaylandı

Bakanlar Kurulu sözcüsü Özdemir Berova, Disiplin (Değişiklik) Tüzüğü'nün son halinin Bakanlar Kurulu'nda oy birliğiyle onaylandığını açıkladı.

Tüzüğe göre, zorunlu eğitim yaşına kadar olan öğrenciler için okul üniformalarını belirlenme yetkisi okul idarelerine bırakıldı.

Liseler için ise, okul yönetimi tarafından belirlenen okul üniformasıyla birlikte, inançlarının gerektirdiği belirli kıyafetleri giymeleri serbest bırakıldı.

Tüzüğün, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Anayasanın da açıkça ifade ettiği kurallar dikkate alınarak iki ana ilke doğrultusunda hazırlandığını dile getiren Berova, öğrenci kılık kıyafetiyle ilgili olan ilkeleri şöyle sıraladı:

“1. Öğrencilerin kılık, kıyafet düzenlemesinin eğitimde fırsat eşitliğine engel teşkil etmez ve pedagojik esaslara uygun olmalıdır.

2. Eğitim ortamında kılık, kıyafet ile her türlü ayrımcılığı reddeder.”

Okullarda esas olanın üniforma olduğunu vurgulayan Berova, üniformanın nasıl olacağının ise okul idareleri tarafından belirleneceğini ve üniforma üzerinde hiçbir ideolojik, mesaj verebilecek rozet veya yazı olamayacağını kaydetti.

Berova, zorunlu eğitim yaşında olan öğrenciler için okul üniformalarının ve bu ilkeler ışığındaki kılık ve kıyafetin belirleme yetkisinin tamamen okul idarelerine bırakıldığını kaydetti.

Berova, lise çağındaki öğrencilerin ise yine okul idareleri tarafından ancak okul yönetimi tarafından belirlenen okul üniformasıyla birlikte öğrencilerin inançları gerekliliği olan belirli kıyafetleri giymekte serbest olduğunu tüzükte açıkça ifade ettiklerini kaydetti.

İnançları doğrultusunda giyilecek kıyafetlerin okul üniformalarını hiçbir şekilde kapatamayacağının da tüzükte belirlendiğini kaydeden Berova, ihtiyaçlara göre Milli Eğitim Bakanlığının belirtilen kıyafetlerin okul üniformasıyla uyumlu olacak şekilde renk, şekil, boyut, desen ve esas ve usullerinin bakanlık tarafından düzenlenecek genelgeler ile ortaya konacağını söyledi.

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya üzerinde yapılan tartışmalarda olayın başka boyutlara çekilmeye çalışıldığını dile getiren Berova, sarık veya fes gibi giyim tarzlar olabileceği söylemlerinin safsatayla dolu mesajlar olduğunu söyleyerek, “Altını çizerek bir kez daha söylemek isterim ki, ortaöğretimde üniformaların yanında herhangi bir kıyafet kullanılacaksa bu okul idarelerinin takdirine bırakılmıştır. Lise düzeyinde yani zorunlu eğitim yaşını geçmiş olan öğrencilerimizin ise okul üniformalarını kapatmayacak şekilde belirli kıyafetleri Bakanlığın hazırlayacağı genelgeyle uygun şekilde gelen talepler doğrultusunda yayınlayacak ve zaman içinde de değişiklik gösterebilir.” dedi.

Resmi Gazete

Bu arada, Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uyulacak Kurallar ve Disiplin (Değişiklik) Tüzüğü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tüzüğe göre, zorunlu eğitim yaşında olan öğrenciler ile ilgili kıyafet belirleme yetkisi okul idarecilerine bırakılırken, lise çağındaki çocuklar için okul üniforması ile birlikte öğrencilerin dini inançlarına göre giyinmeleri serbest bırakıldı.