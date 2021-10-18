Dikmen’de ‘tecavüz’ ve ‘ciddi darp’: 1 tutuklu

Otostop çeken kadını aracına aldıktan sonra ciddi şekilde darp ederek ardından da tecavüz eden zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Dikmen’de yaşanan olayla ilgili mahkemede yeminli ifade veren polis Hüseyin Özverenler, zanlı H.B’nin "Cinsel Tecavüz, Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacıyla Kaçırma, Alıkoyma ve Ciddi Darp" suçlarını işlediğini belirtti. Özverenler, zanlının 17 Ekim saat 00.30 sularında, Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi bölgesinde, Gönyeli’deki ikametgahına gidebilmek için otostop çeken kadın B.N.U'yu aracına aldıktan sona, rızası olmadan, zorla Eski Dikmen Çöplüğü olarak bilinen bölgeye götürdüğünü ve kadını ciddi bir şekilde darp ederek daha sonra da B.N.U’ya tecavüz ettiğini söyledi.

Yapılan şikayet üzerine olay yerinde yapılan incelemede, kadına ait çanta parçaları, küçük şampuan şişesi, mavi renk lens parçası, pembe renk takma tırnaklar ve bir çift küpe bulunarak emare olarak alındığı da polis tarafından mahkemeye aktarıldı.

Polis memuru Hüseyin Özerenler zanlı H.B’nin aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını ve aracının da emare olarak alındığını anlattı. Soruşturmanın devam ettiğini söyleyen polis, zanlının verdiği ifadenin teyit edileceğini, alınan emarelerde incelemelerin sürdüğünü ifade ederek, zanlının soruşturma için 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.