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Dikkat kesinti var!

Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

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Girne ve İskele'de bazı bölgelere yarın bir süre elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 10.00-13.00 arasında Davutköy, Karaağaç, Golf Sahası ve civarında elektrik kesilecek.

İskele bölgesinde ise orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 9.00 – 12.00 arası Drn sitesi, Boğaz Lemar ve Arkın İskele Hotel civarına3 saat elektrik verilemeyecek.

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