“Devlet aşırı maliyet yaratıyor, pahalılığı artırıyor”

Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği, “toplum menfaati” için adım attı, pahalılığın nedenlerini anlatmak, tüketiciyi bilgilendirmek ve çözüm önerilerini ortaya koymak adına kampanyaya girişti.

Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği Başkanı Bertan Özberkman ve üyeler Engin Yeşilada, Ümit Süleyman ve Necat Yüksel’den oluşan heyet YENİDÜZEN’i ziyaret etti, kampanya ile ilgili bilgi verdi.

“Devlettin yarattığı aşırı maliyetler var ve bunlar pahalılık olarak tüketiciye yansıyor. Bedeli tüketici ödüyor” diyen Dernek üyeleri, çeşitli fon ve vergilerin yanı sıra özellikle de Fiyat İstikrar Fonu’nun piyasaya ciddi pahalılık getirdiğine işaret etti.

Siyasi rant nedeniyle kısır bir döngü içerisinde olunduğuna işaret eden iş insanı, dernek üyeleri, ‘devletin verimsizliğine’ dem vurdu, tüm sektörlerin bu sorunlarla boğuştuğunun altını çizdi.

YENİDÜZEN- Özel

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği, devletin haksız yere pahalılık yarattığına işaret etti, ekonomik aklın, siyasi aklın önüne geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği, ‘toplum menfaati’ için adım attı, pahalılığın nedenlerini anlatmak, tüketiciyi bilgilendirmek ve çözüm önerilerini ortaya koymak adına kampanyaya girişti.

Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği Başkanı Bertan Özberkman ve üyeler Engin Yeşilada, Ümit Süleyman ve Necat Yüksel’den oluşan heyet YENİDÜZEN’i ziyaret etti, kampanya ile ilgili bilgi verdi.

Piyasadaki pahalılığın ‘fahiş kâr marjlarından kaynaklanmadığının’ altını çizen dernek üyeleri, bu denli rekabetin olduğu bir alanda fahiş kârın da olamayacağına işaret etti.

Tüketicide bu yönde yanlış bir algı olduğunu ifade eden dernek üyeleri Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı’nın da göreve gelir gelmez bu yanlış algıyı pekiştirecek açıklamalar yaptığını, ancak ‘maliyet zinciri’ araştırıldığında bekledikleri ‘aşırı kâr marjı’nın olmadığını gördüklerini aktardı.

“Devlettin yarattığı aşırı maliyetler var ve bunlar pahalılık olarak tüketiciye yansıyor. Bedeli tüketici ödüyor” diyen Dernek üyeleri, çeşitli fon ve vergilerin yanı sıra özellikle de Fiyat İstikrar Fonu’nun piyasaya ciddi pahalılık getirdiğine işaret etti.

Siyasi rant nedeniyle kısır bir döngü içerisinde olunduğuna işaret eden iş insanı, dernek üyeleri, ‘devletin verimsizliğine’ dem vurdu, tüm sektörlerin bu sorunlarla boğuştuğunun altını çizdi.

“Niyetimiz piyasayı ucuzlatmak”

“Niyetimiz piyasayı ucuzlatmak” diyen Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği Üyeleri, hazırlığını yaptıkları kampanyaya ilişkin bilgi verdi, sivil toplum örgütleri ve odalarla da görüşerek bir platform oluşturmak için çalışacaklarını ifade etti.

“Ekonomide bütün aktörler mutsuz”

Doğru yönetilmediği için tüm sektörlerin ‘ızdırap çektiğine’ işaret eden Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği Üyesi, iş insanları, ekonomide bütün aktörlerin mutsuzluğuna vurgu yaptı, bunun sorumlusunun da devlet olduğunu belirtti.

“Bir şeyler yapmazsak her şey daha kötü olacak” diyen iş insanları pandemi nedeniyle dünyada sıkıntılar yaşandığını ve bunun bize yansımasının daha da kötü olacağına işaret etti, dernek olarak tüketiciyi bilgilendirecekleri kampanyada, hükümetten hayatı ucuzlatacak taleplerde bulunacaklarını ifade etti.