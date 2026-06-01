“Bu ülke sesini, rengini ve kimliğini kaybediyor”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, bayram tatili boyunca Kıbrıs’ın kuzeyinin boşaldığını belirterek, bunun her tatil döneminde yaşanan ve giderek büyüyen bir sorun olduğunu ifade etti.

Ülkenin sesini, rengini, kimliğini, kültürünü ve karakterini kaybettiğini söyleyen İncirli, bu kayıpların UBP-YDP-DP hükümeti döneminde arttığını belirtti. Yaşananların kötü yönetimle ilişkili olduğunu ifade eden İncirli, insanların fırsat bulduklarında ülkeden ayrıldığını, birçok gencin ise geri dönmeyi düşünmediğini kaydetti.

“Eskiden anne şefkati gibi kolları açıktı bu memleketin. Sıcak ve güvenli bir şekilde kollarını açardı. Ama sizin döneminizde, bu memleketin insanı ne burada kalmak istiyor ne de buraya dönmek istiyor” diyen İncirli, ülkede doğup büyüyen insanların aklının ve yüreğinin yine de bu ülkede kaldığını söyledi.

Hükümetin halktan koptuğunu kaydeden İncirli, “İnsanların sesini duyduğunuz, gözlerine baktığınız, dertlerini dinlediğiniz yok. Halkla koptunuz” ifadelerini kullandı.

Ekonomik boyuta da değinen İncirli, uzun tatillerin geçmişte esnaf ve işletmeler için bir fırsat olarak görüldüğünü ancak bugün insanların harcamalarını Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yaptığını belirtti. Bunun ülke ekonomisine zarar verdiğini söyleyen İncirli, hükümetin bu konuda herhangi bir önlem almadığını ifade etti.

İncirli, ülkeden çıkan paranın enflasyon, üretim ve ekonomik sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerinin göz ardı edildiğini belirterek, hükümeti toplumun yaşadığı sorunları görmezden gelmekle eleştirdi.