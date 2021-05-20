Derya Harman Çobanoğlu’nun üzen vedası…

Lefkoşa’nın sevilen isimlerinden Derya Harman Çobanoğlu hayatını kaybetti. Lefkoşa’daki Kaldi Coffee Shop & Patisserie’nin işletmeciliğini yapan Çobanoğlu, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

Vefatı ile başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğan Derya Harman Çobanoğlu'nun cenazesinin yarın İsmail Safa Camisi’nde sabah saat 10:00’daki cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.