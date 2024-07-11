Denizde yaşamını yitiren Muhammad’ın ölüm sebebi “suda boğulma asfiksi”

Mağusa’da denizde yaşamını yitiren Mustapha Uba Muhammad’ın otopsisinde, ölümünün “suda boğulma asfiksi” sonucu olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün Gazimağusa’da deniz içerisinde hareketsiz olarak bulunan ve sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 23 yaşındaki Mustapha Uba Muhammad’a otopsi yapıldı. Muhammad’ın otopsisinde ölümünün “suda boğulma asfiksi” sonucu olduğu tespit edildi.