Denizde ölü olarak bulundu!

Polis, 72 yaşındaki Margagertrud Buchaard’in dün Bafra’da deniz sahilinden 15 metre içeride ölü olarak bulunduğunu açıkladı.

Darp izine rastlanmadığı da belirtilirken, Buchaard’ın kesin ölüm nedeninin otopsi ile belirleneceği bildirildi.

Polis açıklaması şöyle:

“03.10.2021 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Margagertrud BUCHAARD (K-72), Bafra’da deniz sahilinden 15 metre içeride ölü olarak bulunmuştur. Adı edilenin cesedi üzerinde yapılan doktor muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.”