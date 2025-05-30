Denizde bulunan cansız bedenin Ahsen Nur Kilitçioğlu'na ait olduğu belirlendi

Gazimağusa Silver Beach sahilinin yaklaşık bir kilometre kuzeyinde, sabah saat 09.30 sıralarında deniz içerisinde bulunan cansız bedenin 26 yaşındaki Ahsen Nur Kilitçioğlu’na ait olduğu tespit edildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.