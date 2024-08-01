Dengesini kaybedip 5 buçuk metre yükseklikten düştü
Alsancak’ta dün bir inşaatta meydana gelen "iş kazasında", 47 yaşındaki Cenk Yavaş yaralandı.
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Alsancak’ta dün bir inşaatta meydana gelen "iş kazasında", 47 yaşındaki Cenk Yavaş yaralandı.
Polis basın bültenine göre, saat 15.30 sıralarında, Alsancak’ta yapımı devam eden bir inşaatta çalışan 47 yaşındaki Cenk Yavaş, ikinci katta kalıp söktüğü sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 buçuk metre yükseklikten zemine düştü.
Kazada yaralanan Cenk Yavaş, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı ve sağ ayak bileğinde kırık teşhisiyle yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.
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