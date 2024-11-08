“Demokrasi ve hukukun üstünlüğü mücadelesi devam edecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi Genişletilmiş İlçe Meclisi dün akşam yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, birçok milletvekili ve partili de katıldı. Genişletilmiş İlçe Meclisi’nde konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te yaşananlarla ilgili bilgi verdi söz konusu krizin “hükümet” krizi olduğuna dikkat çekti. CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat da yaptığı konuşmasında, CTP’nin demokrasi ve hukukun üstünlüğü mücadelesinin devam edeceğini vurguladı.

Erhürman: Sadece koltuk kavgasıyla meşguller

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Girne Genişletilmiş İlçe Meclisi’nde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının karşılaştığı ekonomik zorluklara değindi. Erhürman, erken seçim çağrısını tekrarlayarak, memleketin durumunun giderek kötüleştiğini belirtti ve adına hükümet diyen yapının kendini bile yönetemediğini vurguladı. Erhürman, inşaat sektörünün çökertildiğine de işaret etti ve inşaat sektörünün yanlış bir şekilde öncü sektör olarak konumlandırılmasının sürdürülemez olduğunu defalarca söylediklerini anımsattı. Turizm sektörüne de değinen Erhürman, özellikle casino turizmi dışında adadaki turizm sektörünün neredeyse durduğunu ve yüksek maliyetlerin sektörü olumsuz etkilediğini vurguladı. Ekonominin güneye kaydığını belirten Erhürman, Hayat pahalılığının arttığını ve esnafın da zor durumda olduğunu vurguladı. Eğitim sistemindeki aksaklıklara da değinen Erhürman, kamu okullarındaki geç açılmaların, konteyner sınıfların ve okullardaki eşitsizliklerin çocuklar arasında ayrımcılığa yol açtığını ifade etti. Sağlık sektörüyle ilgili de ciddi eleştirilerde bulunan Erhürman, iş kazalarına da vurgu yaptı ve adına hükümet diyen yapının ülke yönetmeye ilgisi olmadığının altını çizdi. Tufan Erhürman, ülkenin kötü değil, hiç yönetilmediğini ve “hükümetin” sadece koltuk kavgası yapmakla meşgul olduğunu belirtti.

Talat: Örgütlü mücadelemize devam edeceğiz

Girne Genişletilmiş İlçe Meclisinde konuşma gerçekleştiren Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, ortada ülkeyi yöneten bir yapının bulunmadığını vurguladı. CTP’nin bir bütün olarak ülkeyi yönetmeye hazır olduğunun altını çizen Talat, örgütlü mücadelelerine devam edeceklerini kaydetti. Eğitimden sağlığa, ekonomiden üretime birçok sorunla Kıbrıs Türk halkının baş başa bırakıldığını belirten Talat, Meclis’te yaşananlara da değindi. “Hükümetin” kendi içini bile yönetemediğini ifade eden Talat, böyle bir yapıdan ülke yönetmek beklenemeyeceğini vurguladı. Her türlü hukuksuzlukla mücadeleye tüm güçleriyle devam edeceklerini belirten Talat, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkacaklarını ekledi.