Demokrasi değil, ‘dokunulmazlık’ yarışı!

Serap ŞAHİN-Recep DAL

lusal Birlik Partisi (UBP), 6 Aralık seçimleri öncesinde 72 kişilik milletvekili aday adayı listesini açıkladı. Partinin 9 kişilik kontenjan adayları ise hala gizemini koruyor. Milletvekili adaylarının belirleneceği kurultay 24 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Listede yalnızca siyasete talip olan isimler değil; sahte diploma, kaçakçılık, görevi kötüye kullanma, çalışma izni usulsüzlükleri, kaçırma ve darp suçlamalarıyla adli süreçlere konu olan, hatta mahkeme tarafından suçlu bulunan isimler de yer aldı.

Eski Bakan Şerife Ünverdi ile Aytaç Çaluda, çalışma izni mevzuatına aykırı işlemler nedeniyle 18'er davadan suçlu bulunurken, eski Meclis Başkanı Zorlu Töre hakkında puro kaçakçılığı suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı. Başbakanlık eski Müsteşarı Berhan Ongan hakkında ise 28 kişiye mevzuata aykırı çalışma izni verilmesi ve devletin 284 bin TL'yi aşkın gelir kaybına uğratılmasıyla ilgili görevi kötüye kullanma suçlamasıyla ceza davası açılması kararlaştırılmıştı.

Sahte diploma soruşturmasında tutuklanan Remziye Seven'in diplomasını barem artışı için kullandığı polis tarafından açıklanırken, evinde vatandaşlık ve ihraç işlemlerine ilişkin gizli devlet belgeleri bulunmuştu. Aynı soruşturmada adı geçen UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebi Meclis'te reddedilmiş, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler'in adı ise sahte diploma davasında mahkemede verilen tanık ifadesine yansımıştı.

Listede yer alan eski Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, SİT alanında izinsiz kazı yapılması nedeniyle suçlu bulunurken, bir belediye çalışanının kaçırılması, darp edilmesi ve tehdit edilmesi suçlamalarıyla da mahkemeye çıkarılmıştı. Redif Nurel'in gündeme taşıdığı 2,5 milyon TL'lik rüşvet suçlaması da polis ve savcılık sürecine konu olmuştu.

Kimi mahkeme tarafından suçlu bulunan, kimi hakkındaki yargılama devam eden, kimi ise ciddi suçlamalarla kamuoyunun gündemine gelen bu isimlerin aynı aday adayı listesinde buluşması, UBP'nin aday belirleme sürecinde geçmişteki adli dosyaları ve kamuoyuna yansıyan tartışmaları ne ölçüde dikkate aldığı sorusunu gündeme taşıdı.

Berhan Ongan hakkında “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla ceza davası

UBP’nin Lefkoşa Milletvekili aday adayı Başbakanlık eski Müsteşarı Berhan Ongan'ın adı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dönemindeki çalışma izni usulsüzlüklerine ilişkin polis soruşturmasında yer aldı. Başsavcılık, Ocak 2018'de yaptığı açıklamada, Ongan hakkında ceza davası açılmasına karar verildiğini ve ithamname hazırlanması için dosyanın Polis Genel Müdürlüğü'ne gönderildiğini duyurdu.

Soruşturma kapsamında, yabancı uyruklu 28 kişiye mevzuata aykırı çalışma izni verilmesi ve devletin tahsil etmesi gereken 284 bin 352 TL'nin tahsil edilmemesi gündeme geldi. Dosyada “görevi kötüye kullanma” suçlaması yer aldı.

Şerife Ünverdi, çalışma izni usulsüzlüğünden 18 davada mahkûm edildi

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, UBP Lefkoşa milletvekili aday adayı Şerife Ünverdi, bakanlık yaptığı dönemde yabancı uyruklu kişilere mevzuata aykırı çalışma izni verilmesi nedeniyle yargılandı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi, Kasım 2021'de Ünverdi'yi Yabancıların Çalışma İzni Yasası ve Tüzüğü'ne aykırı hareket etmekten 18 davada suçlu bularak 14 bin TL para cezasına çarptırdı.

2013 yılında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmada, yabancı uyruklu kişilerin ön izin prosedüründen muaf tutularak doğrudan çalışma izni almalarının sağlandığı belirlendi. Mahkeme, Ünverdi'yi görevi kötüye kullanma suçlamasından ise beraat ettirdi.

Zorlu Töre hakkında kaçakçılık suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı

UBP’nin Lefkoşa milletvekili aday adayı, mevcut milletvekili ve eski Meclis Başkanı Zorlu Töre hakkında, 2006 yılında Türkiye’ye kaçak puro soktuğu gerekçesiyle polis ve savcılık soruşturması yürütüldü. Töre'nin Atatürk Havalimanı'nda 18 bin 626 TL değerinde kaçak puroyla yakalanmış, hakkında 2008 yılında kaçakçılık suçlamasıyla dava açılmıştı.

Bakırköy 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Töre hakkında 1 Nisan 2010'da yakalama kararı çıkardı. Töre'nin milletvekili dokunulmazlığı nedeniyle yargılamanın ilerleyemedi.

Emrah Yeşilırmak hakkında sahte diploma soruşturması: Dosyası Meclis'e gönderildi

UBP İskele Milletvekili ve yeniden milletvekili aday adayı olan Emrah Yeşilırmak hakkında, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden (KSTÜ) sahte diploma aldığı suçlamasıyla polis soruşturması yürütüldü. Soruşturma kapsamında Yeşilırmak ifadeye çağrılırken, üniversiteden aldığı diploma polis tarafından emare olarak alındı.

Başsavcılık, Mart 2025'te Yeşilırmak'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle dosyayı Cumhuriyet Meclisi'ne gönderdi. Dosyada, derslere ve sınavlara katılmadan diploma aldığı ve bu diplomayı Lefke Avrupa Üniversitesi'nde yüksek lisansa kayıt yaptırmak için kullandığı suçlamaları yer aldı. Yeşilırmak ise suçlamaları reddetti.

Meclis, Mayıs 2025'te Yeşilırmak'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebini reddederek ceza kovuşturmasının milletvekilliği görevinin sona ermesine ertelenmesine karar verdi.

Sahte diplomayla barem artışı, evinde gizli belgeler

UBP İskele milletvekili aday adayı, İçişleri Bakanlığı eski sekreteri Remziye Seven, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'ndeki sahte diploma soruşturması kapsamında Nisan 2024'te tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Seven'in dört yıl eğitim görmüş gibi gösterilerek sahte notlarla mezun edildiğini, söz konusu diplomayı Lefke Avrupa Üniversitesi'nde yüksek lisans başvurusu ve İçişleri Bakanlığı'nda barem artışı için kullandığını açıkladı.

Seven'in evinde yapılan aramada, Bakanlık dışına çıkarılmaması gereken, ihraç ve vatandaşlık işlemlerine ilişkin gizli belgeler de bulundu. Toplam 10 gün tutuklu kalan Seven, 6 Mayıs 2024'te 50 bin TL nakit teminat ve kefalet koşullarıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Aytaç Çaluda 2018’de yargılandı: 18 davadan suçlu bulunmuştu

UBP’nin Lefke Milletvekili aday adayı Aytaç Çaluda, 2009-2013 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptığı dönemde, yabancı uyruklulara ön izin alınmadan çalışma izni verilmesine ilişkin iddialar nedeniyle 2018’de yargılandı. Dönemin bakanı Şerife Ünverdi’nin de sanık olduğu davada mahkeme, 18 Kasım 2021’de görevi kötüye kullanma suçlamasından beraat kararı verirken, çalışma izinleri mevzuatına aykırılıkla ilgili 18 davadan her ikisini de suçlu buldu. 23 Kasım 2021’de açıklanan ceza kararında Çaluda’ya 10 bin TL, Ünverdi’ye ise 14 bin TL para cezası verildi.



Redif Nurel’in 2,5 milyon TL’lik rüşvet iddiası polislik olmuştu

Önceden Demokrat Parti (DP) saflarında yer alan fakat 6 Aralık seçimlerinde UBP’den Girne Milletvekili aday adayı Redif Nurelin geçmişte gündeme getirdiği rüşvet iddiaları hala hafızalardaki yerini koruyor. Nurel, Aralık 2022’de yaptığı açıklamada, Kalkınma Bankası’ndan talep ettiği kredi karşılığında UBP-DP-YDP Hükümeti’nin Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ile dönemin banka Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu’nun kendisinden 2,5 milyon TL rüşvet istediğini ileri sürmüştü. İddialar Aralık 2023’te polise taşınırken, taraflar da karşılıklı suçlamalarda bulundu. Nurel, Nisan 2025’te savcılığın iddialarda suç unsuru bulamadığını açıkladı; kendisine ise zem ve kadih davası okunduğunu belirtti.

Mehmet Hulusioğlu SİT alanında izinsiz kazıdan suçlu bulundu, “kaçırma ve darp” suçlamalarıyla mahkemeye çıktı

UBP Girne milletvekili aday adayı Mehmet Hulusioğlu, geçmişte iki ayrı adli süreçle gündeme geldi. Hulusioğlu, 2010 yılında SİT alanında izinsiz kazı yapılmasıyla ilgili davada, 4 Kasım 2025'te suçlu bulunarak iki yıl benzer suç işlememesi koşuluyla kefalete bağlandı.

Çatalköy Belediyesi eski Başkanı Hulusioğlu, Mayıs 2023'te ise bir belediye çalışanının kaçırılması, darp edilmesi ve tehdit edilmesi iddiaları kapsamında tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme tarafından teminatla serbest bırakılan Hulusioğlu hakkındaki bu dava ise devam ediyor.

Sahte diploma davasında Ziya Ötürkler’e uzanan iddialar…

UBP Milletvekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’in adı, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) sahte diploma iddiaları kapsamında yargılanan UBP Girne Kadın Kolları eski Başkanı F.U.’nun davasında geçmişti. Öztürkler, şimdi de 6 Aralık seçimlerinde UBP’den Güzelyurt Milletvekili olabilmek için aday adayı.

Üniversitenin eski genel sekreteri ve sahte diploma suçundan hüküm giymiş Serdal Gündüz, tanık olarak dinlendiği mahkemede verdiği ifadede Öztürkler’in F.U.’nun üniversiteye kaydı ve diploma işlemlerinin hızlandırılması için kendisinden talepte bulunduğunu belirtmişti. Duruşmalarda telefon görüşme kayıtları, e-posta yazışmaları ve akademik belgeler de gündeme gelmişti.

Öztürkler ise iddiaları reddederek hak edilmemiş diploma verilmesi konusunda herhangi bir girişimde bulunmadığını öne sürmüştü. Dokunulmazlığından dolayı Özytürkler’in yer almadığı dava ise hala devam ediyor.