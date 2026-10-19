8 yangın, 22 özel servis olayı

Kıbrıs’ın kuzeyinde bir haftalık sürede 8 yangın, 22 de özel servis olayı meydana geldi. Yangınlar sonucunda 339 bin 500 TL zarar oluştu.

İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 12-18 Ekim tarihleri arasında çıkan yangınların muhtemel sebepleri; kişi veya kişiler tarafından yakılan, yakıt sızıntısı, gaz kaçağı ve kısa devre olarak sıralandı.

Yangınların, 3’ü Gazimağusa’da, 1’i Lefkoşa’da, 1’i Girne’de, 1’i Güzelyurt’ta, 1’i İskele’de ve 1’i de Vadili’de meydana geldi.

Özel servis olayları ise; yangına karşı tedbir alma, kazada sıkışan şahısların kurtarılıp hastahaneye sevk edilmesi, yol güvenliğinin sağlanması, özel görev, asansörde mahsur kalan kişilerin kurtarılması, araç motor bölümünde ve yağmur drenaj boruları arasında sıkışan kedilerin kurtarılması, kuyuya düşen köpeklerin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer aldı.